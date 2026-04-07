Сегодня, 7 апреля, в мире отмечают День здоровья и День бобра.

Верующие в этот день вспоминают святого Юрия, епископа Митилинского. Факты ICTV узнали больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня.

Какой сегодня церковный праздник — 7 апреля 2026 года

В этот день вспоминают духовные подвиги святого Юрия (Георгия), епископа Митилинского и подвижника, отрекшегося от мирских благ ради служения Богу. Среди верующих он славился своей праведностью, даром исцеления и борьбой с нечистыми духами.

В период иконоборческих преследований при правлении императора Льва Армянина святого арестовали, заключили в тюрьму и отправили в ссылку в Херсон. Там он и упокоился, оставшись до конца верным церкви. Место захоронения святого стало источником многочисленных чудес, а самого Юрия почитают как защитника веры и стойкости перед гонениями.

Какой сегодня, 7 апреля 2026, день в Украине

Украина вместе с международным сообществом отмечает Всемирный день здоровья. Эту дату ввели в 1950 году в честь принятия Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который вступил в силу именно 7 апреля 1948 года.

В этот день фокусируют внимание на ключевых вызовах в сфере здравоохранения. Ежегодно выбирается новая тема, которая освещает актуальные проблемы и поощряет общество к действиям для укрепления физического и ментального благополучия.

Кто празднует день ангела 7 апреля

В перечне именинников 7 апреля владельцы мужских имен Аркадий, Георгий, Даниил и Петр. Также празднуют – Евдокии.

Что нельзя делать 7 апреля 2026 года

По церковной традиции сегодня под запретом ссоры, злоба, ложь, лень и зависть.

По народной — день побуждает к сдержанности и милосердию. Нельзя игнорировать тех, кто просит о помощи, а также стоит воздержаться от шумных развлечений и употребления алкоголя.

Что можно делать сегодня

В день святого Юрия (Георгия) Митилинского, верующие возносят молитвы за духовное очищение и телесное исцеление.

Народные приметы на 7 апреля 2026

Если утром слышен гром и вскоре начинается дождь — ждите хороший урожай овощей.

Раскаты грома без дождя — к вечерней непогоде.

Много сережек на осине — будет щедрый урожай гороха.

Звездное небо ночью — к большому количеству ягод и грибов.

В народе говорят: “Хорошая калина — плохая яровина”, ведь дождь в этот день обещает много калины, но неурожай яровых культур.

