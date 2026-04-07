Какой праздник 7 апреля 2026 года и чьи просьбы нельзя игнорировать
Сегодня, 7 апреля, в мире отмечают День здоровья и День бобра.
Верующие в этот день вспоминают святого Юрия, епископа Митилинского. Факты ICTV узнали больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня.
Какой сегодня церковный праздник — 7 апреля 2026 года
В этот день вспоминают духовные подвиги святого Юрия (Георгия), епископа Митилинского и подвижника, отрекшегося от мирских благ ради служения Богу. Среди верующих он славился своей праведностью, даром исцеления и борьбой с нечистыми духами.
В период иконоборческих преследований при правлении императора Льва Армянина святого арестовали, заключили в тюрьму и отправили в ссылку в Херсон. Там он и упокоился, оставшись до конца верным церкви. Место захоронения святого стало источником многочисленных чудес, а самого Юрия почитают как защитника веры и стойкости перед гонениями.
Какой сегодня, 7 апреля 2026, день в Украине
Украина вместе с международным сообществом отмечает Всемирный день здоровья. Эту дату ввели в 1950 году в честь принятия Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который вступил в силу именно 7 апреля 1948 года.
В этот день фокусируют внимание на ключевых вызовах в сфере здравоохранения. Ежегодно выбирается новая тема, которая освещает актуальные проблемы и поощряет общество к действиям для укрепления физического и ментального благополучия.
Кто празднует день ангела 7 апреля
В перечне именинников 7 апреля владельцы мужских имен Аркадий, Георгий, Даниил и Петр. Также празднуют – Евдокии.
Что нельзя делать 7 апреля 2026 года
По церковной традиции сегодня под запретом ссоры, злоба, ложь, лень и зависть.
По народной — день побуждает к сдержанности и милосердию. Нельзя игнорировать тех, кто просит о помощи, а также стоит воздержаться от шумных развлечений и употребления алкоголя.
Что можно делать сегодня
В день святого Юрия (Георгия) Митилинского, верующие возносят молитвы за духовное очищение и телесное исцеление.
Народные приметы на 7 апреля 2026
- Если утром слышен гром и вскоре начинается дождь — ждите хороший урожай овощей.
- Раскаты грома без дождя — к вечерней непогоде.
- Много сережек на осине — будет щедрый урожай гороха.
- Звездное небо ночью — к большому количеству ягод и грибов.
- В народе говорят: “Хорошая калина — плохая яровина”, ведь дождь в этот день обещает много калины, но неурожай яровых культур.