Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоровʼя та День бобра.

Віряни цього дня згадують святого Юрія, єпископа Митилинського. Факти ICTV дізналися більше про свята, іменинників, прикмети й заборони цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 7 квітня 2026 року

Цього дня згадують духовні подвиги святого Юрія (Георгія), єпископа Митилинського та подвижника, що зрікся мирських благ заради служіння Богу. Серед вірян він славився своєю праведністю, даром зцілення та боротьбою з нечистими духами.

Зараз дивляться

В період іконоборчих переслідувань за правління імператора Лева Вірменина святого заарештували, ув’язнили та відправили у заслання до Херсона. Там він і упокоївся, залишившись до кінця вірним церкві. Місце поховання святого стало джерелом численних чудес, а самого Юрія шанують як захисника віри та стійкості перед гоніннями.

Який сьогодні, 7 квітня 2026, день в Україні

Україна разом із міжнародною спільнотою відзначає Всесвітній день здоров’я. Цю дату запровадили у 1950 році на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що набув чинності саме 7 квітня 1948 року.

Цього дня фокусують увагу на ключових викликах у сфері охорони здоров’я. Щороку обирається нова тема, яка висвітлює актуальні проблеми та заохочує суспільство до дій задля зміцнення фізичного і ментального добробуту.

Хто святкує день ангела 7 квітня

У переліку іменинників 7 квітня власники чоловічих імен Аркадій, Георгій, Данило та Петро. Також святкують – Євдокії.

Що не можна робити 7 квітня 2026 року

За церковною традицією сьогодні під забороною сварки, злість, брехня, лінощі й заздрість.

За народною – день спонукає до стриманості й милосердя. Не можна ігнорувати тих, хто просить про допомогу, а також варто утриматися від гучних розваг і вживання алкоголю.

Що можна робити сьогодні

У день святого Юрія (Георгія) Митилинського, віряни підносять молитви за духовне очищення та тілесне зцілення.

Народні прикмети на 7 квітня 2026

Якщо зранку чути грім і невдовзі починається дощ – чекайте на добрий врожай овочів.

Гуркіт грому без дощу – до вечірньої негоди.

Багато сережок на осиці – буде щедрий врожай гороху.

Зоряне небо вночі – до великої кількості ягід і грибів.

У народі кажуть: “Хороша калина – погана яровина”, адже дощ цього дня обіцяє багато калини, але неврожай ярових культур.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.