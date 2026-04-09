Чистый четверг (или Великий четверг) — это четвертый день Страстной недели, который всегда приходится на четверг перед Пасхой.

Поскольку дата Пасхи меняется ежегодно (согласно лунно-солнечному календарю), то и дата Чистого четверга также меняется.

Когда Чистый четверг в 2026 году и что нужно делать в этот день.

Когда Чистый четверг в 2026 году: дата

Это один из важнейших дней Страстной недели перед Пасхой. В 2026 году Чистый четверг приходится на 9 апреля. Этот день является символом духовного и физического очищения, подготовки к Воскресению Христову.

Почему четверг называют Чистым и происхождение праздника

Название Чистый четверг происходит от обряда очищения, который проводился в этот день. В древности люди верили, что купание в воде смывает грехи и болезни.

Считается, что именно в этот день Иисус Христос провел Тайную вечерю со своими учениками. Это была последняя вечеря перед его распятием. В этот день Иисус совершил таинство причастия, раздав ученикам хлеб и вино как символ своих тела и крови. Согласно Евангелию, Христос также омыл ноги своим ученикам, демонстрируя смирение и любовь.

Что нужно сделать в Чистый четверг

Есть несколько традиционных обрядов и дел, символизирующих очищение и подготовку к празднику.

Что нужно делать в Чистый четверг 2026:

Это день для генеральной уборки в доме. Надо очистить свой дом от грязи и хлама, чтобы обеспечить благословение на грядущий год.

Это также день для личного очищения — принятия водных процедур, символизирующих очищение от грехов и душевных проблем.

Верующие идут в церковь на утреню и на литургию, где молятся, исповедуются и причащаются. Это важная часть духовного очищения.

В этот день готовят праздничные блюда, такие как паски, крашанки и другие, которые будут подавать на Пасху.

Некоторые семьи проводят обряд благословения детей, а также стараются дарить им положительные эмоции и настроение в преддверии праздника.

Когда нужно купаться в Чистый четверг

Купаться в Чистый четверг — это древняя традиция, которая символизирует очищение души и тела. Считается, что в этот день вода имеет особую силу, и купание в ней приносит благословение и очищение.

Купаться следует на рассвете или утром четверга, поскольку это время духовного очищения перед Пасхой.

Народные приметы Чистого четверга

Народные приметы на Чистый четверг связаны с очищением, благополучием и защитой от злых сил:

Как проведешь этот день — таким будет весь год. Считается, что порядок и чистота в доме принесут благополучие, а ссоры и негатив — неудачи.

Если умыться до восхода солнца — будешь здоровым и красивым весь год. Особенно важно умываться освященной водой.

Деньги, пересчитанные трижды в Чистый четверг, приумножатся. Поэтому люди старались подсчитать свои сбережения, чтобы привлечь богатство.

Если помыть окна — в дом придет счастье и удача. Это символизирует очищение дома от всего плохого.

Дождь в Чистый четверг — к хорошему урожаю. А теплая погода обещает жаркое лето.

Если подстричь волосы — они станут крепкими и будут быстрее расти.

Соль, освященная или заговоренная в этот день, считалась оберегом. Ее хранили весь год и использовали в случае болезни или для защиты дома.

