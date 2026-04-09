Чистий четвер (або Великий четвер) — це четвертий день Страсного тижня, який завжди припадає на четвер перед Великоднем.

Оскільки дата Великодня змінюється щороку (згідно з місячно-сонячним календарем), то і дата Чистого четверга також змінюється.

Коли Чистий четвер у 2026 році: дата

Це один із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. У 2026 році Чистий четвер припадає на 9 квітня. Цей день є символом духовного та фізичного очищення, підготовки до Воскресіння Христового.

Чому четвер називають Чистим та походження свята

Назва Чистий четвер походить від обряду очищення, який проводився в цей день. У давнину люди вірили, що купання у воді змиває гріхи та хвороби.

Вважається, що саме в цей день Ісус Христос провів Таємну вечерю зі своїми учнями. Це була остання вечеря перед його розп’яттям.

У цей день Ісус здійснив таїнство причастя, роздавши учням хліб і вино як символ своїх тіла і крові. Згідно з Євангелієм, Христос також омив ноги своїм учням, демонструючи смирення та любов.

Що потрібно зробити в Чистий четвер

Є кілька традиційних обрядів і справ, що символізують очищення та підготовку до свята.

Що треба робити у Чистий четвер 2026:

Це день для генерального прибирання. Треба очистити свій дім від бруду і мотлоху, щоб забезпечити благословення на прийдешній рік.

Це також день для особистого очищення — прийняття водних процедур, що символізують очищення від гріхів і душевних негараздів.

Віряни йдуть до церкви на ранішню та літургію, де моляться, сповідаються та причащаються. Це важлива частина духовного очищення.

У цей день готують святкові страви, такі як паски, крашанки та інші, які будуть подавати на Великдень.

Деякі сім’ї проводять обряд благословення дітей, а також намагаються дарувати їм позитивні емоції та настрій напередодні свята.

Коли потрібно купатися в Чистий четвер

Купатися в Чистий четвер — це давня традиція, яка символізує очищення душі і тіла. Вважається, що у цей день вода має особливу силу, і купання в ній приносить благословення та очищення.

Купатися слід на світанку або вранці четверга, оскільки це час духовного очищення перед Великоднем.

Народні прикмети Чистого четверга

Народні прикмети на Чистий четвер пов’язані з очищенням, добробутом і захистом від злих сил:

Як проведеш цей день – таким буде весь рік. Вважається, що порядок і чистота в домі принесуть добробут, а сварки та негатив – невдачі.

Якщо вмитися до сходу сонця – будеш здоровим і красивим весь рік. Особливо важливо вмиватися освяченою водою.

Гроші, перераховані тричі в Чистий четвер, примножаться. Тому люди намагалися підрахувати свої заощадження, щоб привернути багатство.

Якщо помити вікна – в оселю прийде щастя та удача. Це символізує очищення дому від усього поганого.

Дощ у Чистий четвер – до гарного врожаю. А тепла погода обіцяє спекотне літо.

Якщо підстригти волосся – воно буде міцним і швидше ростиме.

Сіль, освячена або заговорена в цей день, вважалася оберегом. Її зберігали весь рік і використовували в разі хвороби або для захисту дому.

