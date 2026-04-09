Мира, спокойствия и веры: поздравления с Чистым четвергом 2026
В 2026 году Чистый четверг (или Великий четверг) приходится на 9 апреля. Это особый день перед Пасхой, который является символом духовного и физического очищения.
В Чистый четверг важно посвятить время уборке дома и молитве, а все дела нужно выполнять с благими намерениями. Сегодня также стоит пожелать добра и света тем, кого вы любите и цените.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Чистым четвергом в картинках, стихах и прозе.
Чистый четверг 2026 — картинки
Поздравления с Чистым четвергом в стихах
***
В Чистый четверг пусть вода омывает,
Всю усталость, тревогу и печаль забирает.
Пусть дом сияет чистотой
А сердце наполнится светом и добротой.
***
От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
От души я поздравляю
С светлым Чистым четвергом!
Пусть обходят стороной
Грусть и ссоры — все долой.
Только радость и веселье
Вас закружат каруселью!
Вера, мир и доброта
Не оставят никогда.
Долгих лет, в душе покоя,
Будьте счастливы, здоровы!
***
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
Улыбки вам лучистой
В четверг желаю Чистый!
И дом чтобы, и мысли
От всех проблем очистить.
Пусть смоет все водица,
Жизнь вашу обновит,
Спокойствием и верой
Надолго наградит!
***
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас ангел светлый,
С четвергом вас, днем приветным.
***
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
***
С Чистым четвергом! Пусть сегодняшняя вода смоет с души всю грусть и тревогу, а сердце наполнится светом, добром и надеждой. Желаю мира, гармонии, здоровья и благополучия в семье.
***
Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в доме царит благополучие, в душе — гармония, а в стране — мир. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости в каждом дне.
***
Чистый четверг — это время обновления. Пусть он принесет вам спокойствие, ясность в мыслях и уверенность в завтрашнем дне. Пусть все лишнее уйдет прочь, а останется только светлое и важное. С праздником!
***
В день Чистого четверга желаю тебе душевного равновесия, мира и любви. Пусть жизнь станет легче, а мечты — еще ближе. Пусть в твоем доме всегда царят любовь, понимание и уют.
***
Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть в душе всегда царят счастье и радость. Не теряй веры в хорошее и наполняй свою жизнь яркими моментами.
***