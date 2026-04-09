В 2026 году Чистый четверг (или Великий четверг) приходится на 9 апреля. Это особый день перед Пасхой, который является символом духовного и физического очищения.

В Чистый четверг важно посвятить время уборке дома и молитве, а все дела нужно выполнять с благими намерениями. Сегодня также стоит пожелать добра и света тем, кого вы любите и цените.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Чистым четвергом в картинках, стихах и прозе.

Чистый четверг 2026 — картинки

Картинки на Чистий четвер 2025

Картинки на Чистый четверг 2026.

Чистий четвер - привітання

Чистый четверг — поздравления.

Картинки з Чистим четвергом

Картинки с Чистым четвергом.

Чистий четвер - привітання в листівках

Чистый четверг — поздравления в открытках.

Привітання з Чистим четвергом

Поздравления с Чистым четвергом.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

***

В Чистый четверг пусть вода омывает,
Всю усталость, тревогу и печаль забирает.
Пусть дом сияет чистотой
А сердце наполнится светом и добротой.

***

От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
От души я поздравляю
С светлым Чистым четвергом!

Пусть обходят стороной
Грусть и ссоры — все долой.
Только радость и веселье
Вас закружат каруселью!

Вера, мир и доброта
Не оставят никогда.
Долгих лет, в душе покоя,
Будьте счастливы, здоровы!

***

С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!

***

Улыбки вам лучистой
В четверг желаю Чистый!
И дом чтобы, и мысли
От всех проблем очистить.

Пусть смоет все водица,
Жизнь вашу обновит,
Спокойствием и верой
Надолго наградит!

***

В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас ангел светлый,
С четвергом вас, днем приветным.

***

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

***

С Чистым четвергом! Пусть сегодняшняя вода смоет с души всю грусть и тревогу, а сердце наполнится светом, добром и надеждой. Желаю мира, гармонии, здоровья и благополучия в семье.

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в доме царит благополучие, в душе — гармония, а в стране — мир. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости в каждом дне.

***

Чистый четверг — это время обновления. Пусть он принесет вам спокойствие, ясность в мыслях и уверенность в завтрашнем дне. Пусть все лишнее уйдет прочь, а останется только светлое и важное. С праздником!

***

В день Чистого четверга желаю тебе душевного равновесия, мира и любви. Пусть жизнь станет легче, а мечты — еще ближе. Пусть в твоем доме всегда царят любовь, понимание и уют.

***

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть в душе всегда царят счастье и радость. Не теряй веры в хорошее и наполняй свою жизнь яркими моментами.

***

