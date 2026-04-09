В 2026 году Чистый четверг (или Великий четверг) приходится на 9 апреля. Это особый день перед Пасхой, который является символом духовного и физического очищения.

В Чистый четверг важно посвятить время уборке дома и молитве, а все дела нужно выполнять с благими намерениями. Сегодня также стоит пожелать добра и света тем, кого вы любите и цените.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Чистым четвергом в картинках, стихах и прозе.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

***

В Чистый четверг пусть вода омывает,

Всю усталость, тревогу и печаль забирает.

Пусть дом сияет чистотой

А сердце наполнится светом и добротой.

***

От болезни и печали

Пусть очистится Ваш дом.

От души я поздравляю

С светлым Чистым четвергом!

Пусть обходят стороной

Грусть и ссоры — все долой.

Только радость и веселье

Вас закружат каруселью!

Вера, мир и доброта

Не оставят никогда.

Долгих лет, в душе покоя,

Будьте счастливы, здоровы!



***

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живет уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!



***

Улыбки вам лучистой

В четверг желаю Чистый!

И дом чтобы, и мысли

От всех проблем очистить.

Пусть смоет все водица,

Жизнь вашу обновит,

Спокойствием и верой

Надолго наградит!



***

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас ангел светлый,

С четвергом вас, днем приветным.



***

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

***

С Чистым четвергом! Пусть сегодняшняя вода смоет с души всю грусть и тревогу, а сердце наполнится светом, добром и надеждой. Желаю мира, гармонии, здоровья и благополучия в семье.

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в доме царит благополучие, в душе — гармония, а в стране — мир. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости в каждом дне.

***

Чистый четверг — это время обновления. Пусть он принесет вам спокойствие, ясность в мыслях и уверенность в завтрашнем дне. Пусть все лишнее уйдет прочь, а останется только светлое и важное. С праздником!

***

В день Чистого четверга желаю тебе душевного равновесия, мира и любви. Пусть жизнь станет легче, а мечты — еще ближе. Пусть в твоем доме всегда царят любовь, понимание и уют.

***

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть в душе всегда царят счастье и радость. Не теряй веры в хорошее и наполняй свою жизнь яркими моментами.

***

