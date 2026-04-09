Чистый четверг, который приходится на Страстную неделю перед Пасхой, является особым днем для православных христиан.

Его название символизирует духовное очищение, причастие и память о Тайной вечере, во время которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и служения. Одной из распространенных народных традиций этого дня является купание до восхода солнца.

Факты ICTV узнавали о правилах купания и молитвы на Чистый четверг.

Чистый четверг: правила купания

Традиция купания в Чистый четверг достигает древних дохристианских верований, связанных с очистительной силой воды.

С приходом христианства эта практика приобрела новое символическое значение. Вода в этот день ассоциируется с духовным очищением, смыванием грехов и подготовкой к светлому празднику Пасхи.

Как вода смывает грязь с тела, так и купание в Чистый четверг символизирует очищение души от греховных помыслов и поступков, накопленных в течение года.

Купание в этот день также связывалось с получением физического здоровья и силы на весь следующий год. Считалось, что вода в Чистый четверг обладает особой целебной силой.

Для верующих, которые готовятся к принятию Святых Тайн в Великий четверг, купание может рассматриваться как один из элементов физической и духовной подготовки.

Как правильно совершать купание в Чистый четверг:

Рекомендуют купаться до восхода солнца.

Традиционно купались в открытых водоемах — реках, озерах, прудах. В современных условиях это может быть ванна или душ.

Вода должна быть прохладной, но комфортной для тела. Не рекомендуется купаться в ледяной воде без предварительной подготовки.

Во время купания следует думать о духовном очищении, прощении грехов и благодарности Богу. Некоторые люди во время купания читают молитвы, например Отче наш или просят о здоровье для себя и своих близких.

Главным в Чистый четверг является посещение церковных служб, в частности Литургии Василия Великого, во время которой вспоминается Тайная вечеря и совершается Таинство Евхаристии (Причастия).

Церковь призывает верующих в этот день к глубокому покаянию, исповеди и причастию Святых Христовых Тайн для настоящего духовного очищения.

Нужно ли читать молитву на Чистый четверг во время купания

В Православной церкви Украины отмечают, что с давних времен в этот день было принято наводить порядок в храмах — в память о приготовлении к Тайной вечере в Сионской горнице, которое совершили двое учеников Иисуса.

Также этот день напоминает об омовении Спасителем ног апостолам как знак смирения и любви. Именно из этого возникла народная традиция убирать дома и печь паски в Великий четверг — за что его и прозвали Чистым.

Но настоящий смысл этого дня не только в чистоте домов, окон и пола, а во внутреннем очищении — нашего сердца и души. Чистый четверг призывает задуматься над тем, готовы ли мы идти за Христом, служить ближним и быть смиренными.

Распространенное убеждение, якобы нужно обязательно умыться до рассвета, чтобы “смыть грехи” или “избавиться от проблем”, не имеет под собой церковного основания и является обычным суеверием. Вода, хотя и важна для тела, не имеет силы очищать душу — ни утром в Чистый четверг, ни в проруби на Крещение. Духовное очищение возможно только через Таинство Покаяния, Исповедь и Святое Причастие.

К традиции купания церковь относится как к народному обычаю, который может иметь положительный символический смысл, если не превращается в магический ритуал или самоцель.

Молитва во время купания на Чистый четверг

Ангел Божий, Хранитель моей души и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня во грехе, будь со мной рядом и не отдай бесам бессмертный дух мой. Удержи меня от слабости и немощи, укроти вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.

Молитва для очищения души от греха в Чистый четверг

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, Четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужого хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от бесполезных споров. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Читайте также Когда Чистый четверг в 2026 году: дата и происхождение праздника

