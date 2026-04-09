Миру, спокою і віри: привітання з Чистим четвергом 2026
У 2026 році Чистий четвер (або Великий четвер) припадає на 9 квітня. Це особливий день перед Великоднем, який є символом духовного та фізичного очищення.
У Чистий четвер важливо присвятити час прибиранню вдома та молитві, а всі справи потрібно виконувати з благими намірами. Сьогодні також варто побажати добра і світла тим, кого ви любите і цінуєте.
З нагоди свята підготували привітання з Чистим четвергом в картинках, віршах та прозі.
Привітання з Чистим четвергом у віршах
***
У Чистий четвер хай вода омиває,
Всю втому, тривогу й сум забирає.
Хай дім сяє чистотою
А серце наповниться світлом й добротою.
***
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
***
Чистий четвер – свято віри, надії й добра,
Бажаю вам, рідні, любові й тепла —
Щоб доля щасливою
У вас і ваших діток була.
***
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Від хвороб і від печалей
Нехай очиститься ваш дім.
Від душі я вас вітаю
Зі світлим Чистим четвергом!
***
Привітання з Чистим четвергом в прозі
***
З Чистим четвергом! Нехай сьогоднішня вода змиє з душі увесь смуток і тривогу, а серце наповниться світлом, добром і надією. Бажаю миру, гармонії, здоров’я і злагоди в сім’ї.
***
Вітаю з Чистим четвергом! Нехай в домі панує добробут, в душі – гармонія, а в країні – мир. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя та радості в кожному дні.
***
Чистий четвер – це час оновлення. Нехай він принесе вам спокій, ясність у думках і впевненість у завтрашньому дні. Нехай усе зайве піде геть, а залишиться тільки світле й важливе. Зі святом!
***
У день Чистого четверга бажаю тобі душевної рівноваги, миру й любові. Нехай життя стане легшим, а мрії — ще ближчими. Нехай у твоїй домівці завжди панують любов, розуміння та затишок.
***
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай в душі завжди панують щастя і радість. Не втрачай віри в хороше та наповнюй своє життя яскравими моментами.
***