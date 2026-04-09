У 2026 році Чистий четвер (або Великий четвер) припадає на 9 квітня. Це особливий день перед Великоднем, який є символом духовного та фізичного очищення.

У Чистий четвер важливо присвятити час прибиранню вдома та молитві, а всі справи потрібно виконувати з благими намірами. Сьогодні також варто побажати добра і світла тим, кого ви любите і цінуєте.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Чистим четвергом в картинках, віршах та прозі.

Чистий четвер 2026 – картинки

Привітання з Чистим четвергом у віршах

***

У Чистий четвер хай вода омиває,

Всю втому, тривогу й сум забирає.

Хай дім сяє чистотою

А серце наповниться світлом й добротою.

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

***

Чистий четвер – свято віри, надії й добра,

Бажаю вам, рідні, любові й тепла —

Щоб доля щасливою

У вас і ваших діток була.

***

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Від хвороб і від печалей

Нехай очиститься ваш дім.

Від душі я вас вітаю

Зі світлим Чистим четвергом!

***

Привітання з Чистим четвергом в прозі

***

З Чистим четвергом! Нехай сьогоднішня вода змиє з душі увесь смуток і тривогу, а серце наповниться світлом, добром і надією. Бажаю миру, гармонії, здоров’я і злагоди в сім’ї.

***

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай в домі панує добробут, в душі – гармонія, а в країні – мир. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя та радості в кожному дні.

***

Чистий четвер – це час оновлення. Нехай він принесе вам спокій, ясність у думках і впевненість у завтрашньому дні. Нехай усе зайве піде геть, а залишиться тільки світле й важливе. Зі святом!

***

У день Чистого четверга бажаю тобі душевної рівноваги, миру й любові. Нехай життя стане легшим, а мрії — ще ближчими. Нехай у твоїй домівці завжди панують любов, розуміння та затишок.

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай в душі завжди панують щастя і радість. Не втрачай віри в хороше та наповнюй своє життя яскравими моментами.

***

