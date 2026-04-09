Четверговая соль — особый атрибут украинских традиций, который имеет сакральное значение и готовится раз в год в Чистый четверг перед Пасхой.

В 2026 году этот день приходится на 9 апреля. В народе верят, что четверговая соль обладает защитными, лечебными и очищающими свойствами.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль — это черная соль, полученная в результате специального обряда прокаливания.

Ее изготавливают в Чистый четверг, поскольку именно в этот день согласно поверьям происходит духовное очищение, и любые обряды имеют особую силу.

Считается, что четверговая соль может защитить дом от невзгод и болезней на протяжении всего года.

Как приготовить четверговую соль в домашних условиях

Классический рецепт

Чтобы приготовить четверговую соль дома, нужно взять 1 кг каменной соли и 10 столовых ложек ржаной муки.

Сначала тщательно смешайте соль со ржаной мукой. Полученную смесь поместите на сухую, желательно чугунную, сковороду и начните медленно прогревать, постоянно помешивая деревянной ложкой по часовой стрелке. В процессе прогревания соль постепенно приобретет темный цвет.

Во время этого обряда трижды читают молитву Отче наш. Когда соль почернеет, ее следует снять с огня, охладить и перетереть до однородности. Хранить четверговую соль желательно в полотняном мешочке.

Альтернативный рецепт с травами

Можно добавить в четверговую соль дополнительную силу, используя травы. Для этого смешайте 1 кг каменной соли, 10 столовых ложек ржаной муки и сушеные травы (мята, мелисса, розмарин).

Прожаривайте эту смесь на сковороде или в духовке при 180 градусах до получения черного цвета, постоянно помешивая. После этого охладите и перетрите до мелкой консистенции.

Где и как использовать четверговую соль

Четверговую соль можно использовать в различных жизненных ситуациях.

Защита дома — четверговую соль рассыпают по углам дома, что, по народным верованиям, защищает от негатива и злых сил.

Лечение — добавляют в воду для умывания, что способствует выздоровлению и очищению организма.

Обрядовое использование — четверговую соль кладут в пасхальную корзину для освящения или используют в крестинах, добавляя ее в воду для купания новорожденных.

Кулинария — можно использовать для приготовления пищи как обычную соль, добавляя ей особого символизма.

Использованную соль нельзя просто выбрасывать, ее принято закапывать в землю или сжигать, чтобы не потерять защитную силу.

