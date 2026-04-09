Четвергова сіль – особливий атрибут українських традицій, який має сакральне значення та готується раз на рік у Чистий четвер перед Великоднем.

У 2026 році цей день припадає на 9 квітня. У народі вірять, що четвергова сіль має захисні, лікувальні й очищувальні властивості.

Що таке четвергова сіль

Четвергова сіль – це чорна сіль, отримана внаслідок спеціального обряду прожарювання.

Її виготовляють у Чистий четвер, оскільки саме в цей день згідно з повір’ями відбувається духовне очищення, і будь-які обряди мають особливу силу.

Вважається, що четвергова сіль може захистити дім від негараздів і хвороб протягом усього року.

Як приготувати четвергову сіль у домашніх умовах

Класичний рецепт

Щоби приготувати четвергову сіль вдома, потрібно взяти 1 кг кам’яної солі та 10 столових ложок житнього борошна.

Спочатку ретельно змішайте сіль із житнім борошном. Отриману суміш помістіть на суху, бажано чавунну, сковороду та почніть повільно прогрівати, постійно помішуючи дерев’яною ложкою за годинниковою стрілкою. В процесі прогрівання сіль поступово набуде темного кольору.

Під час цього обряду тричі читають молитву Отче наш. Коли сіль почорніє, її слід зняти з вогню, охолодити й перетерти до однорідності. Зберігати четвергову сіль бажано в полотняному мішечку.

Альтернативний рецепт із травами

Можна додати у четвергову сіль додаткову силу, використовуючи трави. Для цього змішайте 1 кг кам’яної солі, 10 столових ложок житнього борошна та сушені трави (м’ята, меліса, розмарин).

Прожарюйте цю суміш на сковороді чи в духовці при 180 градусах до отримання чорного кольору, постійно помішуючи. Після цього охолодіть і перетріть до дрібної консистенції.

Де та як використовувати четвергову сіль

Четвергову сіль можна використовувати у різних життєвих ситуаціях.

Захист оселі – четвергову сіль розсипають по кутах дому, що, за народними віруваннями, захищає від негативу та злих сил.

Лікування – додають у воду для вмивання, що сприяє одужанню та очищенню організму.

Обрядове використання – четвергову сіль кладуть у великодній кошик для освячення або використовують у хрестинах, додаючи її у воду для купання новонароджених.

Кулінарія – можна використовувати для приготування їжі як звичайну сіль, додаючи їй особливого символізму.

Використану сіль не можна просто викидати. Її заведено закопувати в землю чи спалювати, щоб не втратити захисну силу.

