Страстная пятница — самый скорбный день в календаре верующих, посвященный воспоминаниям о страданиях, распятии и смерти Иисуса Христа. Этот день характеризуется особой строгостью, молитвой и строгим постом.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу: запреты

Страстная пятница является днем глубокого траура и сосредоточения на страстях Христовых. Богослужения этого дня отмечаются особой торжественностью и печалью. Верующим рекомендуется проводить это время в молитве, размышлениях о жертве Спасителя, посещении храма и воздержании от любой развлекательной деятельности и интенсивного труда.

Строгий пост в Страстную пятницу предусматривает полный отказ от пищи (или употребление только хлеба и воды) в течение всего дня, вплоть до выноса Плащаницы во время вечерней службы. Любая деятельность, связанная с приготовлением праздничных блюд, особенно содержащих скоромные продукты, считается неуместной и отвлекающей от главной цели этого дня — сопереживания мукам Христа.

Основные причины, почему нельзя печь паски в Страстную пятницу:

Нарушение траура, ведь приготовление праздничной выпечки является радостным и хлопотным делом, которое не соответствует скорбному настроению этого дня.

Сосредоточенность на кулинарных процессах отвлекает от участия в богослужениях, которые являются основными в Страстную пятницу.

Сам процесс приготовления паски часто предполагает использование продуктов, которые не являются постными.

Можно ли печь паски в пятницу: что говорят священнослужители

Настоятель Свято-Андреевского храма, а также священник УПЦ КП Назарий Бегун отмечает, что паску можно печь в Страстной понедельник и Страстной вторник, но это очень рано.

Также можно печь паску в Страстную среду, Страстной четверг, а также Страстную субботу. А вот печь паску в Страстную пятницу нельзя из-за того, что в этот день выносят святую плащаницу. Именно поэтому этот день считается днем траура.

— В Страстную пятницу лучше прийти в храм и приклонить свои головы и колени, а также поблагодарить Господа за то, что он освободил из рабства греха, — сказал священнослужитель.

