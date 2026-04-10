Страстная пятница — самый скорбный день в церковном календаре православных христиан.

Факты ICTV узнавали, когда Страстная пятница 2026 и что можно или запрещено делать в этот день.

Когда Страстная пятница 2026: дата

Этот день является воспоминанием о страданиях, распятии и смерти Иисуса Христа. Это время глубокого траура, молитвы и строгих ограничений для верующих.

Сейчас смотрят

Дата Страстной пятницы является нефиксированной и зависит от Пасхи. Поскольку Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, соответственно, Страстная пятница будет 10 апреля.

Для православных украинцев Страстная пятница имеет особое значение. В этот день верующие глубоко переживают последние часы земной жизни Спасителя, его муки и жертвенную смерть ради спасения человечества. Атмосфера этого дня в церквях полна тишины, скорби и покаяния.

Страстная пятница: что нельзя делать

Страстная пятница является днем строжайшего поста и многочисленных запретов, направленных на то, чтобы верующие могли сосредоточиться на духовных размышлениях и сопереживании страстям Христовым.

Страстная пятница 2026, запреты:

Верующие придерживаются строжайшего поста. В этот день рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы (святого полотна, символизирующего положение Христа во гроб) во время вечернего богослужения. После этого разрешается употреблять только хлеб и воду.

Любой физический труд считается нежелательным. Не рекомендуется заниматься домашними делами, рукоделием, работой в саду или огороде.

Категорически запрещаются любые развлекательные мероприятия, празднования, пение, танцы, просмотр развлекательных программ. Атмосфера этого дня должна быть полна тишины, смирения и скорби.

В Страстную пятницу стоит избегать ссор, конфликтов, гнева и любых негативных эмоций. Верующим следует проявлять терпение, смирение и любовь к ближним.

Супружеским парам рекомендуется воздержаться от интимной близости в этот день.

Что нельзя делать на Страстную пятницу: народные верования

Кроме церковных запретов, существуют также народные верования и приметы, связанные со Страстной пятницей:

Шитье и прядение в этот день может привести к несчастью.

По народным поверьям, тот, кто рубит дрова в Страстную пятницу, может навлечь на себя беду.

Посеянное или посаженное в этот день не принесет урожая.

Стрижка и окрашивание волос в этот день может привести к потере силы и здоровья.

Страстная пятница 2026: традиции

Основной традицией Страстной пятницы является посещение церковных богослужений. В этот день совершаются особые службы, посвященные воспоминаниям о страстях Христовых.

Во второй половине дня или вечером совершается вечернее богослужение, во время которого из алтаря торжественно выносится Плащаница — полотно, символизирующее положенного во гроб Иисуса Христа. Плащаницу кладут в центре храма для поклонения верующих.

В Храме Холмской Иконы Божьей Матери ПЦУ рекомендуют подходить к иконе в определенном порядке: сначала дважды перекреститься, затем поцеловать икону, и в завершение — в третий раз перекреститься. При этом целовать разрешено только изображения рук и ног. Касаться устами Пречистого Лика Спасителя, Богородицы или святых не рекомендуется.

Стоя на коленях перед плащаницей, верующие также дважды осеняют себя крестным знамением, целуют руки Спасителя, Святое Евангелие, его ноги, а после этого перекрестятся в третий раз.

В некоторых местностях существует обычай подходить к плащанице на коленях — например, в сельских храмах, где это считается проявлением особой набожности. В других храмах верующие подходят и поклоняются так же, как каждое воскресенье перед иконами на тетраподе.

Как же поступить правильно? Церковь советует придерживаться традиций именно того храма, в котором вы находитесь. Если установленный порядок благословил настоятель, его нужно уважать и выполнять, даже если в другом месте поступают иначе.

Нет ничего плохого в том, что некоторые верующие идут к плащанице на коленях от самых дверей храма — это древний благочестивый обычай, который полностью соответствует духу Великой пятницы — дня глубокого покаяния и строгого поста.

Фото: Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.