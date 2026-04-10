Страсна п’ятниця – найскорботніший день у календарі вірян, присвячений спогадам про страждання, розп’яття та смерть Ісуса Христа. Цей день характеризується особливою строгістю, молитвою та суворим постом.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю та коли варто це робити.

Чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю: заборони

Страсна п’ятниця є днем глибокої жалоби та зосередження на страстях Христових. Богослужіння цього дня відзначаються особливою урочистістю та сумом. Вірянам рекомендується проводити цей час у молитві, роздумах про жертву Спасителя, відвідуванні храму та утриманні від будь-якої розважальної діяльності та інтенсивної праці.

Суворий піст у Страсну п’ятницю передбачає цілковиту відмову від їжі (або вживання лише хліба та води) протягом усього дня, аж до виносу Плащаниці під час вечірньої служби. Будь-яка діяльність, пов’язана з приготуванням святкових страв, особливо тих, що містять скоромні продукти, вважається недоречною та такою, що відволікає від головної мети цього дня – співпереживання мукам Христа.

Основні причини, чому не можна пекти паски у Страсну п’ятницю:

Порушення жалоби, адже приготування святкової випічки є радісною та клопіткою справою, яка не відповідає скорботному настрою цього дня.

Зосередженість на кулінарних процесах відволікає від участі в богослужіннях, які є основними у Страсну п’ятницю.

Сам процес приготування паски часто передбачає використання продуктів, які не є пісними.

Чи можна пекти паски у п’ятницю: що кажуть священнослужителі

Настоятель Свято-Андріївського храму, а також священик УПЦ КП Назарій Бігун зазначає, що паску можна пекти у Страсний понеділок та Страсний вівторок, але це дуже рано.

Також можна пекти паску у Страсну середу, Страсний четвер, а також Страсну суботу. А от пекти паску в Страсну п’ятницю не можна через те, що у цей день виносять святу плащаницю. Саме тому цей день вважається днем жалоби.

– У Страсну п’ятницю краще прийти до храму і прихилити свої голови та коліна, а також подякувати Господу за те, що він визволив із рабства гріха, – сказав священнослужитель.

