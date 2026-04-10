Страсна пʼятниця 2026: дата, традиції та заборони
Страсна п’ятниця – найскорботніший день у церковному календарі православних християн.
Факти ICTV дізнавалися, коли Страсна п’ятниця 2026 та що можна чи заборонено робити у цей день.
Коли Страсна п’ятниця 2026: дата
Цей день є спогадом про страждання, розп’яття та смерть Ісуса Христа. Це час глибокої жалоби, молитви та суворих обмежень для вірян.
Дата Страсної п’ятниці є нефіксованою і залежить від Великодня. Оскільки Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня, відповідно, Страсна п’ятниця буде 10 квітня.
Для православних українців Страсна п’ятниця має особливе значення. У цей день віряни глибоко переживають останні години земного життя Спасителя, його муки та жертовну смерть заради спасіння людства. Атмосфера цього дня в церквах сповнена тиші, скорботи та покаяння.
Страсна п’ятниця: що не можна робити
Страсна п’ятниця є днем найсуворішого посту та численних заборон, спрямованих на те, щоб віряни могли зосередитися на духовних роздумах та співпереживанні страстям Христовим.
Страсна п’ятниця 2026, заборони:
- Віряни дотримуються найсуворішого посту. У цей день рекомендується повне утримання від їжі до виносу Плащаниці (святого полотна, що символізує положення Христа до гробу) під час вечірнього богослужіння. Після цього дозволяється вживати лише хліб та воду.
- Будь-яка фізична праця вважається небажаною. Не рекомендується займатися домашніми справами, рукоділлям, роботою в саду чи городі.
- Категорично забороняються будь-які розважальні заходи, святкування, спів, танці, перегляд розважальних програм. Атмосфера цього дня повинна бути сповнена тиші, смирення та скорботи.
- У Страсну п’ятницю варто уникати сварок, конфліктів, гніву та будь-яких негативних емоцій. Варто проявляти терпіння, смирення та любов до ближніх.
- Подружнім парам рекомендується утриматися від інтимної близькості цього дня.
Що не можна робити на Страсну п’ятницю: народні вірування
Окрім церковних заборон, існують також народні вірування та прикмети, пов’язані зі Страсною п’ятницею:
- Шиття та прядіння в цей день може призвести до нещастя.
- За народними повір’ями, той, хто рубає дрова у Страсну п’ятницю, може накликати на себе біду.
- Посіяне або посаджене в цей день не принесе врожаю.
- Стрижка та фарбування волосся у цей день може призвести до втрати сили та здоров’я.
Страсна п’ятниця 2026: традиції
Основною традицією Страсної п’ятниці є відвідування церковних богослужінь. У цей день звершуються особливі служби, присвячені спогадам про страсті Христові.
У другій половині дня або ввечері звершується вечірнє богослужіння, під час якого з вівтаря урочисто виноситься Плащаниця – полотно, що символізує покладеного до гробу Ісуса Христа. Плащаницю кладуть у центрі храму для поклоніння вірян.
У Храмі Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ рекомендують підходити до ікони у певному порядку: спочатку двічі перехреститися, потім поцілувати ікону і на завершення – втретє перехреститися. При цьому цілувати дозволено лише зображення рук і ніг. Торкатися устами Пречистого Лика Спасителя, Богородиці чи святих не рекомендується.
Стоячи на колінах перед плащаницею, віряни також двічі осіняють себе хресним знаменням, цілують руки Спасителя, Святе Євангеліє, його ноги, а після цього хрестяться втретє.
У деяких місцевостях існує звичай підходити до плащаниці на колінах — наприклад, у сільських храмах, де це вважається виявом особливої побожності. В інших храмах віряни підходять і поклоняються так само, як щонеділі перед іконами на тетраподі.
Як же вчинити правильно? Церква радить дотримуватися традицій саме того храму, в якому ви перебуваєте. Якщо встановлений порядок благословив настоятель, його потрібно поважати й виконувати, навіть якщо в іншому місці чинять інакше.
Немає нічого поганого в тому, що деякі віруючі йдуть до плащаниці навколішки від самих дверей храму — це давній благочестивий звичай, який повністю відповідає духу Великої п’ятниці — дня глибокого покаяння й суворого посту.
Фото: Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ