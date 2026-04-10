Страсна п’ятниця – найскорботніший день у церковному календарі православних християн.

Коли Страсна п'ятниця 2026 та що можна чи заборонено робити у цей день.

Коли Страсна п’ятниця 2026: дата

Цей день є спогадом про страждання, розп’яття та смерть Ісуса Христа. Це час глибокої жалоби, молитви та суворих обмежень для вірян.

Дата Страсної п’ятниці є нефіксованою і залежить від Великодня. Оскільки Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня, відповідно, Страсна п’ятниця буде 10 квітня.

Для православних українців Страсна п’ятниця має особливе значення. У цей день віряни глибоко переживають останні години земного життя Спасителя, його муки та жертовну смерть заради спасіння людства. Атмосфера цього дня в церквах сповнена тиші, скорботи та покаяння.

Страсна п’ятниця: що не можна робити

Страсна п’ятниця є днем найсуворішого посту та численних заборон, спрямованих на те, щоб віряни могли зосередитися на духовних роздумах та співпереживанні страстям Христовим.

Страсна п’ятниця 2026, заборони:

Віряни дотримуються найсуворішого посту. У цей день рекомендується повне утримання від їжі до виносу Плащаниці (святого полотна, що символізує положення Христа до гробу) під час вечірнього богослужіння. Після цього дозволяється вживати лише хліб та воду.

Будь-яка фізична праця вважається небажаною. Не рекомендується займатися домашніми справами, рукоділлям, роботою в саду чи городі.

Категорично забороняються будь-які розважальні заходи, святкування, спів, танці, перегляд розважальних програм. Атмосфера цього дня повинна бути сповнена тиші, смирення та скорботи.

У Страсну п’ятницю варто уникати сварок, конфліктів, гніву та будь-яких негативних емоцій. Варто проявляти терпіння, смирення та любов до ближніх.

Подружнім парам рекомендується утриматися від інтимної близькості цього дня.

Що не можна робити на Страсну п’ятницю: народні вірування

Окрім церковних заборон, існують також народні вірування та прикмети, пов’язані зі Страсною п’ятницею:

Шиття та прядіння в цей день може призвести до нещастя.

За народними повір’ями, той, хто рубає дрова у Страсну п’ятницю, може накликати на себе біду.

Посіяне або посаджене в цей день не принесе врожаю.

Стрижка та фарбування волосся у цей день може призвести до втрати сили та здоров’я.

Страсна п’ятниця 2026: традиції

Основною традицією Страсної п’ятниці є відвідування церковних богослужінь. У цей день звершуються особливі служби, присвячені спогадам про страсті Христові.

У другій половині дня або ввечері звершується вечірнє богослужіння, під час якого з вівтаря урочисто виноситься Плащаниця – полотно, що символізує покладеного до гробу Ісуса Христа. Плащаницю кладуть у центрі храму для поклоніння вірян.

У Храмі Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ рекомендують підходити до ікони у певному порядку: спочатку двічі перехреститися, потім поцілувати ікону і на завершення – втретє перехреститися. При цьому цілувати дозволено лише зображення рук і ніг. Торкатися устами Пречистого Лика Спасителя, Богородиці чи святих не рекомендується.

Стоячи на колінах перед плащаницею, віряни також двічі осіняють себе хресним знаменням, цілують руки Спасителя, Святе Євангеліє, його ноги, а після цього хрестяться втретє.

У деяких місцевостях існує звичай підходити до плащаниці на колінах — наприклад, у сільських храмах, де це вважається виявом особливої побожності. В інших храмах віряни підходять і поклоняються так само, як щонеділі перед іконами на тетраподі.

Як же вчинити правильно? Церква радить дотримуватися традицій саме того храму, в якому ви перебуваєте. Якщо встановлений порядок благословив настоятель, його потрібно поважати й виконувати, навіть якщо в іншому місці чинять інакше.

Немає нічого поганого в тому, що деякі віруючі йдуть до плащаниці навколішки від самих дверей храму — це давній благочестивий звичай, який повністю відповідає духу Великої п’ятниці — дня глибокого покаяння й суворого посту.

Фото: Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ

