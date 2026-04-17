Сегодня, 17 апреля, в Украине профессиональный праздник отмечают пожарные, а верующие чтят память преподобных Симеона и Акакия.

Какой сегодня церковный праздник — 17 апреля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память преподобного Симеона, епископа Селевкии, и святого Акакия, епископа Мелитинского.

Симеона казнили по обвинению в шпионаже в пользу греков. Однако на самом деле поводом для этого была его христианская вера. Акакий с юности посвятил жизнь служению Богу, построил несколько храмов, отличался даром исцеления и щедро помогал нуждающимся.

В 2026 году на 17 апреля выпадает Светлая пятница – пятый день Пасхальной недели.

Какой сегодня, 17 апреля 2026 года, день в Украине

На национальном уровне в этот день чествуют пожарных. День пожарной охраны официально установлен в 1995 году, а с 2013-го его отмечают именно 17 апреля.

Пожарные не только тушат огонь — сегодня они ежедневно спасают жизни, в частности ликвидируя последствия обстрелов во время войны.

Кто празднует день ангела 17 апреля 2026 года

В этот день принимают поздравления с именинами владельцы таких имен: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен и Федор.

Что нельзя делать 17 апреля 2026 года

Ругаться, ссориться, затаивать злость и обиды.

Начинать новые дела и проекты.

Принимать важные решения.

Переедать, особенно сладкое.

Доверять малознакомым людям.

Долго находиться в темных или закрытых помещениях.

Проявлять инициативу — это время завершения, а не новых начинаний.

Что можно делать сегодня

Традиционно пчеловоды именно 17 апреля выносили ульи на улицу и окропляли их святой водой.

Утром, еще до восхода солнца, традиционно проводят обряд умывания: в воду кладут серебряную монету или другую серебряную вещь, веря, что такое “умывание серебром” приносит чистоту, здоровье и силу на весь год.

Полезно уделить внимание внутреннему состоянию: спокойные прогулки, чтение, тишина или уединение помогут восстановить ресурс. День подходит для переосмысления, анализа своих действий и планирования без активных шагов.

Можно заниматься домашними делами, легкой физической активностью без перегрузки, приготовлением пищи или уходом за пространством. Простота и рутинные действия в этот день работают лучше интенсивности.

Народные приметы на 17 апреля 2026 года

Если утром идет дождь — днем выглянет солнце.

Пчелы садятся на вишню — будет хороший урожай.

Медленный полет пчел — на малое количество меда.

Ольха в сережках — уродится овес, много шишек — к хорошему ячменю.

Если гремит гром — год принесет богатый урожай пшеницы.

Облачное небо — апрель будет дождливым.

Если днем тепло, а ночью прохладно — вскоре потеплеет.

