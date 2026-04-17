Яке свято 17 квітня 2026 та що таке “вмиватися сріблом”
Сьогодні, 17 квітня, в Україні професійне свято відзначають пожежники, а віряни вшановують пам’ять преподобних Симеона та Акакія.
Факти ICTV зібрали інформацію про релігійні та світські події цього дня, народні прикмети, заборони, а також про тих, хто сьогодні святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято – 17 квітня 2026 року
Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Симеона, єпископа Селевкії, та святого Акакія, єпископа Мелітинського.
Симеона стратили за звинуваченням у шпигунстві на користь греків. Проте насправді приводом для цього була його християнська віра. Акакій від юності присвятив життя служінню Богові, збудував кілька храмів, відзначався даром зцілення і щедро допомагав нужденним.
У 2026 році на 17 квітня припадає Світла пʼятниця – пʼятий день Великоднього тижня.
Який сьогодні, 17 квітня 2026 року, день в Україні
На національному рівні цього дня вшановують пожежників. День пожежної охорони офіційно встановлено у 1995 році, а з 2013-го його відзначають саме 17 квітня.
Пожежники не лише гасять вогонь – сьогодні вони щоденно рятують життя, зокрема ліквідуючи наслідки обстрілів під час війни.
Хто святкує день ангела 17 квітня 2026 року
Цього дня приймають вітання з іменинами власники таких імен: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен та Федір.
Що не можна робити 17 квітня 2026 року
- Лаятися, сваритися, зберігати злість і образи.
- Починати нові справи та проєкти.
- Ухвалювати важливі рішення.
- Переїдати, зокрема солодке.
- Довіряти малознайомим людям
- Довго перебувати в темних або замкнених просторах.
- Проявляти ініціативу — це час завершення, а не стартів.
Що можна робити сьогодні
Традиційно бджолярі саме 17 квітня виносили вулики надвір і окроплювали їх свяченою водою.
Зранку, ще до сходу сонця, традиційно проводять обряд умивання: у воду кладуть срібну монету або іншу срібну річ, вірячи, що таке “вмивання сріблом” приносить чистоту, здоров’я та силу на весь рік.
Корисно приділити увагу внутрішньому стану: спокійні прогулянки, читання, тиша або усамітнення допоможуть відновити ресурс. День підходить для переосмислення, аналізу власних дій і планування без активних кроків.
Можна займатися домашніми справами, легкою фізичною активністю без перевантаження, приготуванням їжі або доглядом за простором. Простота і рутинні дії в цей день працюють краще, ніж інтенсивність.
Народні прикмети на 17 квітня 2026 року
- Якщо зранку йде дощ – вдень вигляне сонце.
- Бджоли сідають на вишню – буде добрий урожай.
- Повільний політ бджіл – на малу кількість меду.
- Вільха в сережках – вродить овес, багато шишок – до хорошого ячменю.
- Якщо гримить грім – рік принесе багатий урожай пшениці.
- Хмарне небо – квітень буде дощовим.
- Якщо вдень тепло, а вночі прохолодно – незабаром потеплішає.