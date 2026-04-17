Сьогодні, 17 квітня, в Україні професійне свято відзначають пожежники, а віряни вшановують пам’ять преподобних Симеона та Акакія.

Факти ICTV зібрали інформацію про релігійні та світські події цього дня, народні прикмети, заборони, а також про тих, хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 17 квітня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Симеона, єпископа Селевкії, та святого Акакія, єпископа Мелітинського.

Симеона стратили за звинуваченням у шпигунстві на користь греків. Проте насправді приводом для цього була його християнська віра. Акакій від юності присвятив життя служінню Богові, збудував кілька храмів, відзначався даром зцілення і щедро допомагав нужденним.

У 2026 році на 17 квітня припадає Світла пʼятниця – пʼятий день Великоднього тижня.

Який сьогодні, 17 квітня 2026 року, день в Україні

На національному рівні цього дня вшановують пожежників. День пожежної охорони офіційно встановлено у 1995 році, а з 2013-го його відзначають саме 17 квітня.

Пожежники не лише гасять вогонь – сьогодні вони щоденно рятують життя, зокрема ліквідуючи наслідки обстрілів під час війни.

Хто святкує день ангела 17 квітня 2026 року

Цього дня приймають вітання з іменинами власники таких імен: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен та Федір.

Що не можна робити 17 квітня 2026 року

Лаятися, сваритися, зберігати злість і образи.

Починати нові справи та проєкти.

Ухвалювати важливі рішення.

Переїдати, зокрема солодке.

Довіряти малознайомим людям

Довго перебувати в темних або замкнених просторах.

Проявляти ініціативу — це час завершення, а не стартів.

Що можна робити сьогодні

Традиційно бджолярі саме 17 квітня виносили вулики надвір і окроплювали їх свяченою водою.

Зранку, ще до сходу сонця, традиційно проводять обряд умивання: у воду кладуть срібну монету або іншу срібну річ, вірячи, що таке “вмивання сріблом” приносить чистоту, здоров’я та силу на весь рік.

Корисно приділити увагу внутрішньому стану: спокійні прогулянки, читання, тиша або усамітнення допоможуть відновити ресурс. День підходить для переосмислення, аналізу власних дій і планування без активних кроків.

Можна займатися домашніми справами, легкою фізичною активністю без перевантаження, приготуванням їжі або доглядом за простором. Простота і рутинні дії в цей день працюють краще, ніж інтенсивність.

Народні прикмети на 17 квітня 2026 року

Якщо зранку йде дощ – вдень вигляне сонце.

Бджоли сідають на вишню – буде добрий урожай.

Повільний політ бджіл – на малу кількість меду.

Вільха в сережках – вродить овес, багато шишок – до хорошого ячменю.

Якщо гримить грім – рік принесе багатий урожай пшениці.

Хмарне небо – квітень буде дощовим.

Якщо вдень тепло, а вночі прохолодно – незабаром потеплішає.

