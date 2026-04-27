Сегодня, 27 апреля, профессиональный праздник отмечают украинские кадровики. Православные верующие чтят святых Симеона и Стефана.

Какой сегодня церковный праздник — 27 апреля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память святого апостола Симеона, второго епископа Иерусалимского. Он был одним из 70 апостолов и, по преданию, кузеном Иисуса Христа. После смерти апостола Иакова Симеон возглавил Иерусалимскую церковь и пробыл на этом посту более четырех десятилетий.

За свою веру он претерпел мученическую смерть — в глубокой старости был распят по приказу римских властей. Считается, что священномученик Симеон был одним из тех, кто не только лично знал Христа, слышал Его проповеди и чудеса, но и стал свидетелем воскресения.

Также 27 апреля вспоминают преподобного Стефана Волынского, епископа Владимирского и строителя духовной жизни во времена Украины-Руси. В молодые годы он был монахом Печерского монастыря и учеником преподобного Феодосия, который завещал ему возглавить Лавру.

После вынужденного ухода из монастыря Стефан основал новую обитель в Клове, а впоследствии стал епископом. Он прославился трудом на благо церкви, участием в открытии мощей преподобного Феодосия и проявлением глубокой духовности, которая принесла ему почет еще при жизни.

Какой сегодня, 27 апреля 2026 года, день в Украине

Сегодня в Украине профессиональный праздник отмечают специалисты отделов кадров, правда, неофициально.

Именно 27 апреля 1993 года был утвержден образец трудовой книжки — главного документа о трудовой деятельности. С тех пор эта дата считается еще одним поводом для празднования среди специалистов по подбору сотрудников.

Официально же День кадровика Украины приходится на первое воскресенье октября.

Кто празднует день ангела 27 апреля 2026 года

В этот день именины отмечают мужчины с именами Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан и Ян, а также женщины с именами Анастасия и Мария.

Что нельзя делать 27 апреля 2026 года

Согласно народным приметам, в этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, рукоделием или уборкой, чтобы не навлечь усталость и неурядицы в доме.

Что можно делать сегодня

В православный праздник 27 апреля верующие обращаются с молитвами к святому Симеону. Его просят о здоровье для родных и мудром совете в важном деле. Считается, что ответ может прийти во сне.

Народные приметы на 27 апреля 2026 года

Если рассвет начался с ясного неба — лето будет неспокойным, с частыми ветрами.

Утро без росы — к вечернему дождю, поэтому стоит взять зонтик.

Дождливая погода в этот день предвещает хороший урожай зерновых культур.

Если под вечер опустился туман — вскоре потеплеет.

