Сьогодні, 27 квітня, професійне свято відзначають українські кадровики. Православні віряни вшановують святих Симеона та Стефана.

Яке сьогодні церковне свято – 27 квітня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує памʼять святого апостола Симеона, другого єпископа Єрусалимського. Він був одним із 70 апостолів і, за переказами, кузеном Ісуса Христа. Після смерті апостола Якова Симеон очолив Єрусалимську церкву і пробув на цій посаді понад чотири десятиліття.

За свою віру він зазнав мученицької смерті – у глибокій старості розіп’яли за наказом римської влади. Вважається, що священномученик Симеон був одним із тих, хто не лише особисто знав Христа, чув Його проповіді та чудеса, а й став свідком воскресіння.

Також 27 квітня згадують преподобного Стефана Волинського, єпископа Володимирського і будівничого духовного життя за часів України-Руси. У молоді роки він був ченцем Печерського монастиря та учнем преподобного Феодосія, який заповів йому очолити Лавру.

Після вимушеного відходу з монастиря Стефан заснував нову обитель у Клові, а згодом став єпископом. Він прославився працею на благо церкви, участю у відкритті мощей преподобного Феодосія та виявом глибокої духовності, яка принесла йому шану ще за життя.

Який сьогодні, 27 квітня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні професійне свято відзначають фахівці відділів кадрів, щоправда, неофіційно.

Саме 27 квітня 1993 року було затверджено зразок трудової книжки – головного документа про трудову діяльність. Відтоді ця дата вважається ще одним приводом для святкування серед спеціалістів з підбору співробітників.

Офіційно ж День кадровика України припадає на першу неділю жовтня.

Хто святкує день ангела 27 квітня 2026 року

Цього дня іменини відзначають чоловіки з іменами Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан та Ян, а також жінки з іменами Анастасія та Марія.

Усім, хто носить ці імена, традиційно бажають міцного здоровʼя, сили духу та Божого благословіння.

Що не можна робити 27 квітня 2026 року

Згідно з народними прикметами, цього дня не варто займатися важкою працею, рукоділлям або прибиранням, щоби не накликати втому й негаразди в домі.

Що можна робити сьогодні

У православне свято 27 квітня віряни звертаються з молитвами до святого Симеона. Його просять про здоров’я для рідних і мудру пораду у важливій справі. Вважається, що відповідь може прийти уві сні.

Народні прикмети на 27 квітня 2026 року

Якщо світанок почався з ясного неба – літо буде неспокійним, з частими вітрами.

Ранок без роси – до вечірнього дощу, тож варто взяти парасольку.

Дощова погода цього дня віщує добрий урожай зернових культур.

Якщо надвечір опустився туман – незабаром потеплішає.

