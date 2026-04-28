У вівторок, 28 квітня, відзначається День охорони праці в Україні та День працівників швидкої медичної допомоги.

На цю ж дату припадають Всесвітній день охорони праці, Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці, День читання великої поезії, День хімічної безпеки та День біологічного годинника.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Максима, Дади, Квінтиліяна, а також святителя Кирила Турівського.

Яке сьогодні церковне свято – 28 квітня 2026 року

Щороку 28 квітня віряни згадують святих мучеників Максима, Дади, Квінтиліяна. Вони були братами і постраждали за часів правління імператора Діоклетіана (284-305).

Святі проповідували християнство і відмовлялися приносити жертви язичницьким богам. За це Максима, Даду і Квінтиліяна піддали тортурам. Братів довго мучили, а потім відсікли їхні голови мечем.

Також сьогодні церква вшановує пам’ять святителя Кирила, єпископа Турівського. Він з юних років старанно вивчав Святе Письмо. Ставши дорослим, Кирило прийняв постриг у Борисоглібовському монастирі.

Який сьогодні, 28 квітня 2026 року, день в Україні

В Україні сьогодні відзначають День охорони праці. Свято було встановлене указом президента від 18 серпня 2006 року.

Цього дня проводять заходи з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади до питань охорони праці. Також заведено вшановувати пам’ять осіб, які загинули на виробництві.

Професійне свято 28 квітня відзначають працівники швидкої медичної допомоги. Сьогодні варто привітати всіх, хто допомагає людям та рятує життя інших.

Хто святкує день ангела 28 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Віталій, Кирило, Максим і Ганна.

Що не можна робити 28 квітня 2026 року

У день святителя Кирила не варто планувати заручини і свататися. За повір’ями, не можна змінювати сережки і проколювати вуха, щоб не накликати хвороби.

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, ображати і ображатися.

Що можна робити сьогодні

За народними прикметами, сьогодні вранці потрібно вмитися теплою водою, щоб змити з себе всі хвороби і нещастя. Також у день святого Максима заведено просити вибачення одне в одного і забувати старі образи.

Народні прикмети на 28 квітня 2026 року

Теплий вітер – до хорошої погоди в травні.

Цвіте горобина – чекайте на щедрий врожай вівса.

Береза дає багато соку – влітку часто дощитиме.

Вранці туман – у травні ще будуть заморозки.

Тепла ніч з 27 квітня на 28 квітня – рік буде врожайним.

Пов'язані теми:

