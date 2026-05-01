В пятницу, 1 мая, Франковский районный суд Львова заслушал обвинительный акт по делу об убийстве народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Какие обвинения признал Сцельников

Отмечается, что судебное заседание должно было начать с рассмотрения ходатайства адвоката потерпевших Юрия Зошия о замене меры обеспечения ранее поданного им гражданского иска.

Сейчас смотрят

Однако, по словам председательствующего судьи Александра Величко, суд получил письменные возражения от адвоката Юлии Струтинской относительно этого ходатайства.

Учитывая, что Зоший попросил время ознакомиться с этими возражениями, суд решил рассмотреть ходатайство на следующем заседании.

Среди обвинений в сторону львовянина Михаила Сцельникова, которые зачитали на этом заседании, были:

государственная измена;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения;

глорификация лиц, совершающих военную агрессию Российской Федерации против Украины;

оправдание признания правомерным отрицание вооруженной злости русской Федерации против Украины;

публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционной власти с использованием средств массовой информации.

Однако обвиняемый признал себя виновным только в убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, а также публичных призывах к насильственной смене власти в Украине.

Виновным в государственной измене и оправдании российской агрессии Сцельников себя не признал. По поводу глорифификации лиц, осуществляющих военную агрессию Российской Федерации против Украины Сцельников сказал, что в этом вопросе нужно разбираться.

Во время своей вступительной речи обвиняемый подчеркнул, что мотивами убийства им Парубия были месть украинским властям, а также – желание найти сына.

Следующей со вступительной речью выступила потерпевшая, жена погибшего – Ульяна Парубий. Она выразила опасение, что по результатам рассмотрения дела по убийству ее мужа и вынесению обвинительного приговора Сцельникова могут обменять в Россию, и призвала суд не допустить этого.

– Преступник или преступники, идя на это злодеяние, рассчитывали и надеются сейчас, что даже в случае справедливого приговора суда их обменяют по требованию России. Это недопустимо. Я верю, что суд найдет для этого соответствующую юридическую форму и не допустит такой ситуации – обмен. Иначе это будет призыв другим изменникам к совершению последующих преступлений такого типа, – предупредила Ульяна Парубий.

Также суд решил установить такой порядок исследования доказательств:

исследовать по делу письменные доказательства; приступить к допросу свидетелей, потерпевших и обвиняемого; исследовать характеризующие данные на личность обвиняемого, материалы, относящиеся к вещественным доказательствам и процессуальным расходам по делу.

В конце коллегия судей приняла решение начать исследование письменных доказательств уже на следующем судебном заседании, поэтому в суде объявили перерыв до 22 мая.

Напомним, 1 апреля суд продлил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще на 60 суток.

Ранее стало известно, что Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года во Львове недалеко от его дома.

Нападающий, замаскированный под курьера, произвел несколько выстрелов с близкого расстояния, от которых политик погиб на месте.

Подозреваемый был задержан уже на следующую ночь на территории Хмельницкой области при попытке побега за границу. Следствие установило, что он житель Львова и был завербован российскими спецслужбами.

После вербовки мужчина передавал информацию об украинских военных объектах, а впоследствии получил задачу совершить покушение на государственного деятеля.

По версии следствия он получил оружие от куратора, следил за Парубием и подготовил план побега.

После убийства подозреваемый пытался уничтожить доказательства, однако стражи порядка изъяли оружие и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность.

В случае доказательства вины Сцельникову грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: Львовская областная прокуратура

Источник : Укрінформ, Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.