Киев не получал официальных предложений относительно прекращения огня на 9 мая, а заявления РФ – очередная попытка россиян понравиться американцам, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В МИД Украины сказали, что предложение относительно так называемого перемирия на 9 мая, которое якобы предлагает РФ — “это очередная манипуляция” со стороны РФ.

– Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать “некоторый элемент конструктивизма”. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала, – сказал он во время общения с журналистами.

Глава МИД подчеркнул, что Украина предана мирным усилиям и неоднократно декларировала свою готовность к безусловному перемирию.

Сибига подчеркнул, что именно на этом нужно фокусироваться – как закончить российскую агрессивную войну и добиться длительного перемирия.

— А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются теми, кто инициирует, россиянами – это попытка грубого дипломатического маневра. И второе – это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия, – отметил Сибига.

Напомним, что во время разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина прозвучало предложение о “небольшом перемирии” в Украине на 9 мая.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что Россия потенциально может продвигать идею перемирия в обмен на отмену части санкций против отдельных предприятий и финансового сектора.

