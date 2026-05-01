Со следующей недели США собираются повысить пошлины на автомобили из ЕС до 25%.

Соответствующее заявление опубликовал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Новые пошлины США на автомобили из ЕС: что известно

Дональд Трамп подчеркнул, что “рад объявить”, что, учитывая то, что ЕС якобы не выполняет “полностью согласованный торговый договор”, в США будут повышены пошлины на автомобили и грузовики, которые будут поступать в Америку из союза.

Он уточнил, что если европейские автопроизводители будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлин не будет.

– Сейчас строится много заводов по производству легковых и грузовых автомобилей, в них инвестировано более $100 млрд, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются, – подытожил Трамп

Какова реакция Европарламента

Берн Ланге (Германия/S&D), возглавляющий торговый комитет Европарламента, отметил, что план Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем.

– Европейский парламент по-прежнему придерживается договоренностей по Шотландии и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать, – подчеркнул Ланге.

Он пояснил, что все действия – от пошлин на более чем 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей – все свидетельствует о явной ненадежности США.

– Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять четкость и твердость позиции, – подытожил представитель Евросоюза.

Напомним, в феврале Трамп ввел глобальные тарифы на уровне 15% на большинство импортных товаров.

