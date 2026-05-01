Трамп введет 25-процентную пошлину на автомобили из ЕС: в Европарламенте назвали это неприемлемым
- Дональд Трамп заявил, что уже со следующей недели США повысят пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%.
- Президент США подчеркнул, что пошлины не будут применяться к автопроизводителям, которые откроют заводы на территории США.
Со следующей недели США собираются повысить пошлины на автомобили из ЕС до 25%.
Соответствующее заявление опубликовал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Новые пошлины США на автомобили из ЕС: что известно
Дональд Трамп подчеркнул, что “рад объявить”, что, учитывая то, что ЕС якобы не выполняет “полностью согласованный торговый договор”, в США будут повышены пошлины на автомобили и грузовики, которые будут поступать в Америку из союза.
Он уточнил, что если европейские автопроизводители будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлин не будет.
– Сейчас строится много заводов по производству легковых и грузовых автомобилей, в них инвестировано более $100 млрд, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются, – подытожил Трамп
Какова реакция Европарламента
Берн Ланге (Германия/S&D), возглавляющий торговый комитет Европарламента, отметил, что план Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем.
– Европейский парламент по-прежнему придерживается договоренностей по Шотландии и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать, – подчеркнул Ланге.
Он пояснил, что все действия – от пошлин на более чем 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей – все свидетельствует о явной ненадежности США.
– Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять четкость и твердость позиции, – подытожил представитель Евросоюза.
Напомним, в феврале Трамп ввел глобальные тарифы на уровне 15% на большинство импортных товаров.