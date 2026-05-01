Зеленский анонсировал усиление ПВО в Одессе и Днепре после массированной атаки РФ
- Днепр получит дополнительные радары, РЭБ и экипажи ПВО.
- В Одессе уже вырос процент сбития дронов, но защиту продолжат усиливать.
После массированной атаки российских дронов 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил о решении усилить противовоздушную оборону Одессы, Днепра и других регионов Украины.
Как усилят ПВО в Одессе и Днепре
Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что решение по этим городам уже есть. Он отметил высокую плотность российского нападения, и отметил, что попадания в регионах все же были, поэтому Украина усиливает все направления защиты.
– На Днепр – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент ущерба, нужно – еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО, – отметил президент.
Украинский лидер сообщил, что Киев ежедневно работает с партнерами по тому, чтобы были компоненты ПВО против ракет.
Он пообещал, что в мае будут искать новые возможности для усиления нашей обороны благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше было меньше.
– Украинскую экспертизу в защите выводим на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, разработчики, опыт наших военных в защите – большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я благодарен всем, кто реально этому помогает, – подытожил президент Зеленский.
