В среду, 6 мая, отмечается День пехоты Вооруженных Сил Украины. В мире в этот день празднуют День без домашних заданий, День раскраски и Международный день без диет.

Православная церковь сегодня чтит память праведного Иова.

Какой сегодня церковный праздник — 6 мая 2026 года

6 мая в церковном календаре — день праведного Иова Многострадального. Он был человеком богобоязненным и благочестивым. Иов служил Богу, отдаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях.

За это Господь наделил праведного большим богатством: у него было множество скота, имущества, а также семь сыновей и три дочери. Хоть на долю Иова выпало немало испытаний и страданий, он оставался непоколебимым в своей вере, проявлял верность и терпение.

Какой сегодня, 6 мая 2026 года, день в Украине

Ежегодно 6 мая отмечается День пехоты ВСУ. Праздник был основан в 2019 году с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Также целью события является внедрение современных традиций украинской армии.

Кто празднует день ангела 6 мая 2026 года

Сегодня стоит поздравить с именинами владельцев таких мужских имен: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Что нельзя делать 6 мая 2026 года

В день праведного Иова запрещено ссориться, злиться, осуждать других. Наши предки верили, что в этот день нельзя работать в земле.

Также не стоит заключать крупные финансовые сделки или начинать новые дела, они могут оказаться неудачными.

Что можно делать сегодня

В день Иова верующим стоит проявлять терпение, сдержанность и верность. Сегодня можно заниматься домашними делами, рукоделием, собираться вместе с друзьями и родными.

Народные приметы на 6 мая 2026 года

Дождь — летом будет много грибов.

Слышен гром — к щедрому урожаю хлеба.

День ясный и теплый — к погожему и урожайному лету.

Утром туман — лето будет жарким, но с грозами.

Поют жаворонки — ждите хорошей погоды в ближайшие дни.

