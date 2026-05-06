У середу, 6 травня, відзначається День піхоти Збройних сил України. У світі цього дня святкують День без домашніх завдань, День розмальовки та Міжнародний день без дієт.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять праведного Йова.

Яке сьогодні церковне свято – 6 травня 2026 року

6 травня у церковному календарі – день праведного Йова Багатостраждального. Він був людиною богобоязливою і благочестивою. Йов служив Богу, віддаляючись від усього злого не лише у справах, а й в думках.

За це Господь наділив праведного великим багатством: у нього було безліч худоби, майна, а також сім синів і три доньки. Хоч на долю Йова випало чимало випробувань і страждань, він залишався непохитним у своїй вірі, проявляв вірність і терпіння.

Який сьогодні, 6 травня 2026 року, день в Україні

Щороку 6 травня відзначається День піхоти ЗСУ. Свято було започатковане у 2019 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також метою події є запровадження сучасних традицій української армії.

Хто святкує день ангела 6 травня 2026 року

Сьогодні варто привітати з іменинами власників таких чоловічих імен: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

Що не можна робити 6 травня 2026 року

У день праведного Йова заборонено сваритися, злитися, засуджувати інших. Наші предки вірили, що цього дня не можна працювати в землі.

Також не варто укладати великі фінансові угоди чи починати нові справи, вони можуть виявитися невдалими.

Що можна робити сьогодні

У день Йова вірянам варто проявляти терпіння, стриманість і вірність. Сьогдні можна займатися домашніми справами, рукоділлям, збиратися разом з друзями та рідними.

Народні прикмети на 6 травня 2026 року

Дощить – влітку буде багато грибів.

Чути грім – до щедрого врожаю хліба.

День ясний і теплий – до погожого і врожайного літа.

Вранці туман – літо буде спекотним, але з грозами.

Співають жайворонки – чекайте на хорошу погоду найближчими днями.

