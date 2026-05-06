Ежегодно 6 мая в Украине отмечают День пехоты. В этот день чествуют воинов самого многочисленного рода войск, которые первыми идут в бой, обороняют страну на самых опасных направлениях и держат рубежи несмотря ни на что.

День пехоты — это праздник отваги, стойкости и верности присяге. Если у вас есть знакомые пехотинцы, Факты ICTV помогут поздравить их и выразить благодарность за службу и защиту.

День пехоты 2026 — поздравления в картинках

В этот день есть еще одна возможность поблагодарить тех, кто стоит на передовой. Гордимся нашими воинами и не забываем говорить им слова благодарности не только в праздники.

В этот день я пожелаю,

Пускай будет легкой служба!

Никогда не потускнеет

крепких побратимов дружба!

И пусть с неба на погоны

Звездочки скорей слетают!

Пехотинцы — это сила!

И враги дрожат, ведь знают!

***

Войска пехоты Украины

Сегодня празднуют день свой,

Каждый день стоят на страже,

Охраняя наш покой!

Принимайте поздравления —

Будут пусть победа, мир!

Воплотятся все желанья,

И от бед вас Бог укрыл!

***

Пехота — опора, пехота — наш щит

Надежный, крепкий и мощный!

Отваге пехоты поражается мир,

Пехота, ваш подвиг — геройский!

День пехоты 2026 — поздравления в прозе

Поздравляем с Днем пехоты! Вы первыми отважно берете на себя самые тяжелые удары. Спасибо за вашу несокрушимость, силу и мужество! Желаем крепкого здоровья, надежного тыла и победного мира! Пусть ваша отвага будет вознаграждена почетом и благодарностью всей страны!

***

С праздником вас, воины пехоты! Вы — опора армии, ее сердце и дух. Ваши шаги — это путь к свободе, а ваша храбрость — символ несокрушимой Украины. Желаем, чтобы на каждом рубеже вас оберегала судьба, а дома всегда ждали тепло, любовь и поддержка!

***

Поздравляем с Днем пехоты! Вы ежедневно доказываете, что настоящая сила — в характере, верности присяге и любви к родной земле. Пусть ваши шаги ведут только к победе, а каждый день будет полон поддержки, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

***

Ваши битвы — это история современной Украины. Вы защищаете землю там, где труднее всего, и вдохновляете весь народ! Желаем, чтобы в ваших сердцах всегда горел огонь надежды, а мир и победа стали справедливой наградой за вашу борьбу. С Днем пехоты!

***

Воины пехоты, примите искренние поздравления! Вы не просто военные — вы символ выдержки, силы и верности. Пусть жизнь дарит как можно меньше испытаний и как можно больше радости. Спасибо за вашу службу, за каждый защищенный метр украинской земли!

***

Слава пехоте — стойкой, храброй, преданной! Вы — те, кто держит фронт несмотря ни на что. Поздравляем с праздником и желаем, чтобы каждая миссия заканчивалась возвращением домой, а сердце было полно веры, любви и надежды. Украина гордится вами!

***

Пехота — это несокрушимость, шагающая вперед, несмотря на усталость и боль. С праздником вас! Пусть ежедневно вас оберегают молитвы близких, поддержка собратьев и любовь к Родине. Победы вам, Божьей опеки и счастливого мирного завтра!

Фото: Сухопутные войска ВСУ

