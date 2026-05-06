С днем пехоты 2026: поздравления для украинских героев
Ежегодно 6 мая в Украине отмечают День пехоты. В этот день чествуют воинов самого многочисленного рода войск, которые первыми идут в бой, обороняют страну на самых опасных направлениях и держат рубежи несмотря ни на что.
День пехоты — это праздник отваги, стойкости и верности присяге. Если у вас есть знакомые пехотинцы, Факты ICTV помогут поздравить их и выразить благодарность за службу и защиту.
День пехоты 2026 — поздравления в картинках
В этот день есть еще одна возможность поблагодарить тех, кто стоит на передовой. Гордимся нашими воинами и не забываем говорить им слова благодарности не только в праздники.
В этот день я пожелаю,
Пускай будет легкой служба!
Никогда не потускнеет
крепких побратимов дружба!
И пусть с неба на погоны
Звездочки скорей слетают!
Пехотинцы — это сила!
И враги дрожат, ведь знают!
***
Войска пехоты Украины
Сегодня празднуют день свой,
Каждый день стоят на страже,
Охраняя наш покой!
Принимайте поздравления —
Будут пусть победа, мир!
Воплотятся все желанья,
И от бед вас Бог укрыл!
***
Пехота — опора, пехота — наш щит
Надежный, крепкий и мощный!
Отваге пехоты поражается мир,
Пехота, ваш подвиг — геройский!
День пехоты 2026 — поздравления в прозе
Поздравляем с Днем пехоты! Вы первыми отважно берете на себя самые тяжелые удары. Спасибо за вашу несокрушимость, силу и мужество! Желаем крепкого здоровья, надежного тыла и победного мира! Пусть ваша отвага будет вознаграждена почетом и благодарностью всей страны!
***
С праздником вас, воины пехоты! Вы — опора армии, ее сердце и дух. Ваши шаги — это путь к свободе, а ваша храбрость — символ несокрушимой Украины. Желаем, чтобы на каждом рубеже вас оберегала судьба, а дома всегда ждали тепло, любовь и поддержка!
***
Поздравляем с Днем пехоты! Вы ежедневно доказываете, что настоящая сила — в характере, верности присяге и любви к родной земле. Пусть ваши шаги ведут только к победе, а каждый день будет полон поддержки, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
***
Ваши битвы — это история современной Украины. Вы защищаете землю там, где труднее всего, и вдохновляете весь народ! Желаем, чтобы в ваших сердцах всегда горел огонь надежды, а мир и победа стали справедливой наградой за вашу борьбу. С Днем пехоты!
***
Воины пехоты, примите искренние поздравления! Вы не просто военные — вы символ выдержки, силы и верности. Пусть жизнь дарит как можно меньше испытаний и как можно больше радости. Спасибо за вашу службу, за каждый защищенный метр украинской земли!
***
Слава пехоте — стойкой, храброй, преданной! Вы — те, кто держит фронт несмотря ни на что. Поздравляем с праздником и желаем, чтобы каждая миссия заканчивалась возвращением домой, а сердце было полно веры, любви и надежды. Украина гордится вами!
***
Пехота — это несокрушимость, шагающая вперед, несмотря на усталость и боль. С праздником вас! Пусть ежедневно вас оберегают молитвы близких, поддержка собратьев и любовь к Родине. Победы вам, Божьей опеки и счастливого мирного завтра!
Фото: Сухопутные войска ВСУ