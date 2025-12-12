12 декабря отмечают День Сухопутных войск, которые по численности составляют почти половину Вооруженных сил Украины и являются основой боеспособности страны.

Праздник установлен указом президента в октябре 1997 года, а сами Сухопутные войска в составе ВСУ сформированы годом ранее.

5 фактов о Сухопутных войсках — кто командующий, их структура и численность, в частности, сколько среди военнослужащих этого рода войск женщин, и чем они вооружены — в материале Фактов ICTV.

Командующий Сухопутными войсками Украины

В июне 2025 года командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов. Его предшественником был генерал-майор Михаил Драпатый.

Геннадий Шаповалов имеет большой боевой опыт и работал в миссии НАТО по координации поддержки и подготовки (NSATU).

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Получил образование в Институте танковых войск при Харьковском государственном политехникуме. Также окончил Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины. Учился Геннадий Шаповалов и в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров.

Геннадий Шаповалов свою военную службу начал с командира танкового взвода до командира 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В апреле 2024 года Шаповалова назначили командующим ОК Юг. В этот же период командовал оперативной группировкой войск Таврия (до февраля 2025 года).

Структура Сухопутных войск Украины

Сухопутные войска по своему назначению и объему возложенных на них задач играют ключевую роль в борьбе с вооруженной агрессией РФ.

По родам войск они делятся на:

Механизированные войска (входят механизированные, мотопехотные и пехотные соединения и подразделения) — предназначены для удержания занятых позиций, отражения ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов и объектов, а также для действий в составе морских и воздушных десантов;

Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск для выполнения задач в обороне и наступлении (их основа — танковые бригады и танковые батальоны механизированных бригад);

Ракетные войска и артиллерия (входят воинские части тактических ракет, реактивной, гаубичной, пушечной и противотанковой артиллерии, а также артиллерийской разведки) — предназначены для огневого поражения противника путем ракетных и артиллерийских ударов;

Войска ПВО (входят в состав общевойсковых соединений и частей, выполняют задачи в единой системе противовоздушной обороны государства) — защищают сухопутные силы и важные объекты от воздушных угроз, уничтожая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники;

Армейскую авиацию (вертолеты различных типов) — предназначена для поддержки общевойскового боя, проводя разведку, огневое поражение противника, эвакуацию раненых и доставку личного состава и техники;

Специальные войска (состоят из разведывательных, инженерных, топографических частей и подразделений, воинских частей связи, радиохимической и бактериологической защиты и радиоэлектронной борьбы) — предназначены для обеспечения боевой деятельности Сухопутных войск;

Беспилотные системы — отдельные полки, батальоны и подразделения БпС выполняют задачи по разведке и поражению противника, доставке боеприпасов и эвакуации личного состава;

Подразделения логистического обеспечения (части и учреждения технического и тылового обеспечения) — решают задачи по организации обеспечения войск оружием и техникой, материально-техническими средствами, питания, расквартирования войск и т. п.).

Организационно Сухопутные войска включают:

Командование Сухопутных войск ВСУ;

оперативные командования Запад, Восток, Юг и Север;

части непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск;

бригады территориальной обороны;

высшие военные учебные заведения;

учебные центры и полигоны.

Численность Сухопутных войск

Это самый многочисленный самостоятельный вид ВСУ, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Общее количество военнослужащих не разглашается, однако в 2023 году президент Владимир Зеленский заявил, что Сухопутные войска Украины составляют почти 600 тыс. воинов.

В ноябре 2024 года тогда еще командующий Александр Павлюк в одном из интервью рассказал, что численность Сухопутных войск Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ увеличилась втрое.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что по состоянию на январь 2025 года численность Вооруженных сил Украины составляет 880 тысяч — это бойцы, которые непосредственно вовлечены в боевые действия на фронте.

По состоянию на 2025 год, по данным The Military Balance 2025, Global Firepower и по оценке президента Украины, численность ВСУ колеблется в пределах 880–990 тысяч военных.

Сколько женщин служат в Сухопутных войсках

По данным Минобороны, по состоянию на сентябрь 2024 год в Вооруженных силах Украины служили 68 тыс. женщин, из них военнослужащих — более 48 тыс., а в зоне ведения боевых действий находились около 5 тыс.

8 марта 2025 года в Министерстве обороны Украины сообщили, что в рядах ВСУ служат более 70 тыс. женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году. Почти 20 тыс. женщин работают на боевых должностях. Более 5 500 военнослужащих в настоящее время находятся непосредственно на передовой.

Награждены государственными наградами – почти полторы тысячи женщин. Пять женщин-военнослужащих имеют звание Герой Украины. Из них трое – посмертно.

Чем обеспечены Сухопутные войска: вооружение и техника

Сухопутные войска от западных партнеров получили значительное количество современного вооружения и техники, что существенно повышает их боевой потенциал.

Речь идет о танках Leopard, M1 Abrams, Challenger и PT-91, а также бронетранспортерах M1117, Stryker и VAB, боевых машинах пехоты Bradley, Spartan, Marder и CV-90, артиллерийских системах HIMARS и M270, множестве модификаций ствольной самоходной и прицепной артиллерии — PZH2000, ARCHER, AS-90, KRAB, CAESAR, M109, M777 и других.

19 июля сообщалось, что в Украину поступила первая партия танков из Австралии. Всего страна обязалась предоставить Силам обороны 49 танков Abrams общей стоимостью $245 млн. В августе сообщалось, что Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16.

В октябре во время 31-го заседания в формате Рамштайн партнеры Украины объявили о своих новых пакетах военной помощи для ВСУ.

Так, только в рамках инициативы PURL Украина получит помощь на общую сумму $422 млн от более половины стран-членов НАТО. Союзники заложили $715 млн на закупку оружия из украинской промышленности.

Норвегия выделила $600 млн на дроны, системы РЭБ и взрывчатку; Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные дроны; Канада – $8 млн на дроны-перехватчики, а Исландия – еще $4 млн в рамках датской модели.

Дания выделит $171 млн на поддержку украинского флота, ремонт танков, обучение военных и бесплатную передачу топлива.

Германия – дополнительные $2 млрд на системы ПВО, в частности, ракеты-перехватчики для Patriot, две дополнительные системы IRIS-T и ракеты к ним, РЛС, артсистемы с высокоточным оружием, боеприпасы, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи.

По данным Минобороны, на сегодняшний день на фронте более 40% оружия украинского производства. Украина существенно нарастила производство САУ Богдана, дронов и запустила совместное производство с оборонными предприятиями Чехии, Канады и Германии.

В госбюджете на 2025 год на развитие ОПК заложили 54,6 млрд грн, а впоследствии сумма выросла до 84,5 млрд грн. В бюджете на 2026 год на развитие оборонного комплекса заложили 44,4 млрд грн.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, украинский ОПК насчитывает почти 900 предприятий (100 государственных и 800 частных). На сегодняшний день в топе отечественных разработок — дальнобойная ракета Фламинго (дальность которой 3 000 км), крылатая ракета Длинный Нептун с дальностью 1 000 км, а также ракета-дрон Пекло, скорость которой до 700 км/ч.

На сегодняшний день Украина производит ежегодно около 4 млн дронов различных типов.

