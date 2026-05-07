День матери в Украине в 2026 году приходится на 10 мая. Это прекрасная возможность поблагодарить маму за ее любовь, поддержку и безграничную заботу.

И хотя слова всегда важны, не менее приятным будет и подарок — сделанный собственноручно или просто выбранный с любовью.

Факты ICTV собрали для вас идеи подарков, которые точно вызовут улыбку на мамином лице.

Идеи подарков маме на День матери от дочери

Если вы задумываетесь, что подарить маме на День матери от дочери, сосредоточьтесь на вещах, которые создают комфорт или дарят эмоции.

Удачным вариантом будет подарочный набор — например, с косметикой, ароматическими свечами, любимыми сладостями или чаем. Такие боксы можно заказать готовыми или собрать самостоятельно.

Если мама увлекается рукоделием, подарите ей набор для вышивки, вязания или скрапбукинга.

А для любительниц кулинарии — новый кухонный гаджет (мультипекарь, блендер, электровафельница), который облегчит процесс приготовления блюд.

Еще один вариант — оригинальный подарок для мамы на День матери в виде живого растения в горшке. Это может быть орхидея, калатея или любое комнатное растение, радующее глаз и очищающее воздух.

И, конечно, не забудьте об эмоциональных подарках — фотокнига, собранная из ваших совместных фотографий, или письмо из детства, найденное в старом сундуке, могут растрогать больше любых драгоценностей.

Что подарить маме своими руками: идеи для детей

Ребенок также может сделать подарок маме своими руками — и это будет самый искренний жест.

Самый простой вариант — рисунок или открытка со стихотворением. Также можно подготовить рамку для фото, аппликацию, вырезанную салфетку или собственноручно испеченное печенье.

Можно помочь ребенку выучить коротенький стих или песенку для выступления перед мамой.

Или кто-то из родных вместе с ребенком может приготовить завтрак в постель для мамы — тост, фрукты и чай, поданные с салфеткой в форме сердца, — это уже мини-праздник.

Такие идеи не требуют больших затрат, но имеют большую эмоциональную ценность.

Оригинальные подарки на День матери 2026

Для тех, кто ищет нестандартные решения, есть варианты из категории “эмоции и впечатления”. Один из трендов — заказать профессиональную фотосессию для мамы.

Если же хочется сделать сюрприз самостоятельно, организуйте для нее день отдыха: поход в кино, театр или даже пикник с домашними блюдами.

Не менее удачными подарками будут ароматические свечи, диффузоры с натуральными маслами, новая пижама или халат из мягкой ткани, или абонемент в спа-салон.

И если вы до сих пор размышляете, что подарить маме на День матери от дочери, некоторые из этих идей так же удачно подойдут. Особенно, если хочется сделать подарок с заботой и смыслом.

