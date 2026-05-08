В пятницу, 8 мая, в Украине — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Эта дата увековечивает память миллионов погибших, выражает уважение всем борцам против нацизма и напоминает о трагедиях, вызванных войной. Символом Дня памяти является красный мак — знак скорби и вместе с тем надежды на мирное будущее, к которому сейчас так стремится Украина.

Решение об установлении государственного праздника 8 мая, когда и был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии, стало важным шагом в направлении европейской интеграции и отхода от советских традиций. Он также способствует утверждению национальной памяти и сохранению исторической правды.

День памяти и победы над нацизмом — картинки

