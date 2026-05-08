У пʼятницю, 8 травня, в Україні — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ця дата вшановує пам’ять мільйонів загиблих, висловлює повагу всім борцям проти нацизму та нагадує про трагедії, спричинені війною. Символом Дня пам’яті є червоний мак – знак скорботи та разом із тим надії на мирне майбутнє, якого зараз так прагне Україна.

Рішення про встановлення державного свята 8 травня, коли й був підписаний акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини, стало важливим кроком у напрямку європейської інтеграції та відходу від радянських традицій. Воно також сприяє утвердженню національної пам’яті та збереженню історичної правди.

День пам’яті та перемоги над нацизмом – картинки

До Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 2026 Факти ICTV підготували добірку листівок, що допоможуть передати настрій, що панує в цей день.

