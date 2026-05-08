В пятницу, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Также на эту дату приходятся Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный день осла, День свободной торговли, Всемирный день борьбы с раком яичников и Международный день борьбы с талассемией.

Верующие сегодня чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее о праздниках 8 мая, приметах, запретах и именинниках — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 8 мая 2026 года

8 мая в церковном календаре — день памяти Иоанна Богослова. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, и принадлежал к его любимым ученикам вместе с Петром и Иаковом.

Святой считается автором нескольких книг Нового Завета, включая Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов был единственным из 12 апостолов Христа, который умер естественной смертью. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Какой сегодня, 8 мая 2026 года, день в Украине

В Украине 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Этот государственный праздник был установлен 29 мая 2023 года Верховной Радой вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, который приходился в один день с советским Днем победы.

Сегодня принято чтить память миллионов погибших, которые стали жертвами самого масштабного вооруженного конфликта в истории человечества.

Кто празднует день ангела 8 мая 2026 года

Сегодня стоит поздравить с именинами мужчин по имени Арсений и Иван.

Что нельзя делать 8 мая 2026 года

В День Иоанна Богослова запрещено ссориться, сквернословить, врать, сплетничать, обижать и оскорблять.

Нужно избегать шумных развлечений — это день тишины, памяти и сосредоточения. Не рекомендуется переедать или злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие молятся Ивану Богослову об исцелении от болезней и счастливом браке, также святой помогает успешно сдать экзамены.

Ранее в этот день наши предки пекли пироги и раздавали их прохожим. Если же прохожих не встречали, то скармливали выпечку птичкам. Также пироги пекли специально для нищих, таким образом люди надеялись вызвать хороший пшеничный урожай.

Народные приметы на 8 мая 2026 года

Идет дождь — будет много грибов.

Цветет черемуха — пришло время сеять пшеницу.

Красное вечернее небо — ждите хорошей погоды.

Облака в одной куче — к плохой погоде.

Луна в дымке — ожидайте ухудшения погоды.

