У пʼятницю, 8 травня, в Україні відзначається День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Також на цю дату припадають Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Всесвітній день віслюка, День вільної торгівлі, Всесвітній день боротьби з раком яєчників і Міжнародний день боротьби з таласемією.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять апостола і євангеліста Івана Богослова. Детальніше про свята 8 травня, прикмети, заборони та іменинників – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 8 травня 2026 року

8 травня у церковному календарі – день пам’яті Івана Богослова. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа, і належав до його улюблених учнів разом з Петром та Яковом.

Святий вважається автором кількох книг Нового Заповіту, включно з Євангелієм від Івана, трьома посланнями Івана і Одкровенням Івана Богослова.

Іван Богослов був єдиним із 12 Христових апостолів, який помер природною смертю. Він пішов з життя у віці 94 років.

Який сьогодні, 8 травня 2026 року, день в Україні

В Україні 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Це державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке припадало в один день з радянським Днем перемоги.

Сьогодні заведено вшановувати пам’ять мільйонів загиблих, які стали жертвами наймасштабнішого збройного конфлікту в історії людства.

Хто святкує день ангела 8 травня 2026 року

Сьогодні варто привітати з іменинами чоловіків на ім’я Арсеній та Іван.

Що не можна робити 8 травня 2026 року

У День Івана Богослова заборонено сваритися, лихословити, брехати, пліткувати, ображати та ображатися.

Потрібно уникати шумних розваг – це день тиші, пам’яті і зосередження. Не рекомендується переїдати чи зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни моляться Івану Богослову про зцілення від хвороб та щасливий шлюб, також святий допомагає успішно скласти іспити.

Раніше цього дня наші предки пекли пироги і роздавали їх перехожим. Якщо ж перехожих не зустрічали, то згодовували випічку пташкам. Також пироги пекли спеціально для жебраків, у такий спосіб люди сподівалися викликати гарний пшеничний врожай.

Народні прикмети на 8 травня 2026 року

Йде дощ – буде багато грибів.

Цвіте черемха – настав час сіяти пшеницю.

Червоне вечірнє небо – чекайте на гарну погоду.

Хмари в одній купі – до поганої погоди.

Місяць у серпанку – чекайте на на погіршення погоди.

