Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери — праздник любви, благодарности и самых теплых объятий. В этом году событие приходится на 10 мая.

Сегодня стоит уделить время самым родным людям в мире — тем, кто с детства дарил нам заботу и поддержку. Даже несколько искренних слов способны согреть материнское сердце, поэтому отправьте маме красивую открытку или стихотворение с благодарностью.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем матери 2026 в картинках, стихах и прозе.

Поздравления с Днем матери в стихах

***

С Днем матери, моя мамуля,
Мой самый главный человек!
Добра и счастья я желаю,
И будет долгим пусть твой век.

Ты мне поддержка в каждом деле,
К тебе за мудростью спешу.
Тебя люблю, родная мама,
И нашей дружбой дорожу.

***

В День матери от всей души тебе
Желаю безграничной доброты,
Дней солнечных и радостных в судьбе,
Таких же светлых, ярких, как и ты.

Любви тебе! Пусть жизнь твоя сполна
Согрета будет ласковым огнем
И бесконечной нежности полна.
С Днем матери! С душевным, теплым днем!

***

Поздравляю, мамочка родная.
О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.
Защитишь всегда меня от бед,
Дашь мне на любой вопрос ответ.
Радости желаю много-много,
А случись беда – не унывать.

В речке жизни, быстрой и глубокой,
Омутов, водоворотов избегать.
Красоты в делах и окружении!
Радости, искрящего веселья!
Успехов и почаще слышать поздравления!

***

С Днем матери я поздравляю!
Прими в подарок скромный стих.
Добиться в жизни благ желаю
И умножать умело их!

Желаю больше оптимизма,
И что бы в жизни ни стряслось,
Все побеждай своей харизмой,
Чтоб вечно радостно жилось!

***

Поздравления с Днем матери в прозе

***

Мама, спасибо за каждый день, когда ты была рядом — с советом, поддержкой или просто взглядом, который дает силы. Ты — мой пример, мое спокойствие и мой лучший друг. С праздником тебя, моя самая родная!

***

В мире, где все меняется, единственная стабильность — это твоя любовь. Спасибо тебе за безграничное терпение, силу и доброту. Мама, будь счастливой каждый день, а я всегда буду рядом!

***

Дорогая мама, в этот праздничный день хочу пожелать тебе безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено радостью! Спасибо тебе за поддержку и за то, что ты всегда на моей стороне. С Днем матери!

***

С праздником, моя родненькая! Твое внимание, терпение и забота — это самое ценное, что есть в моей жизни. Я горжусь тем, что ты моя мама, и каждый день благодарю за твою поддержку и любовь. Желаю тебе безграничного счастья, здоровья и мирного неба над головой!

***

С Днем матери искренне поздравляю! Пусть дети радуют своими достижениями, а каждый день будет наполнен счастьем и приятными эмоциями. Желаю достатка, вдохновения, теплых объятий и подарков!

***

