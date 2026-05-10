Дякую за турботу: привітання з Днем матері 2026 у картинках, віршах і прозі
Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері — свято любові, вдячності та найтепліших обіймів. Цьогоріч подія припадає на 10 травня.
Сьогодні варто приділити час найріднішим людям у світі — тим, хто з дитинства дарував нам турботу і підтримку. Навіть кілька щирих слів здатні зігріти материнське серце, тож надішліть мамі красиву листівку або вірш із вдячністю.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2026 в картинках, віршах і прозі.
День матері: привітання в картинках
Привітання з Днем матері у віршах
***
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
У твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
***
З Днем матусі тебе я вітаю,
Найрідніша моя на землі!
Щастя, благ та здоров’я бажаю,
Ти життя присвятила мені!
Буду теж я тебе захищати
Від життєвих турбот і біди.
Щоб була ти душею багата,
Щоб раділа зі мною завжди!
Будь красива, весела, щаслива,
Ти, матусю, в житті оберіг.
Хай прихильно складається доля,
Захищає твій янгол поріг!
***
З Днем матері тебе вітаю,
Моя найкраща в світі мамо!
У це свято щастя побажаю,
Любові, миру і достатку.
Тобі я дякую, рідненька,
За ласку, ніжність і турботу,
Любов, надію, доброту.
Як сильно я тебе люблю!
***
З Днем матері, з найкращим святом!
Я хочу щиро побажати:
Хай щастя буде неминучим,
Життя – яскравим та квітучим!
***
Привітання з Днем матері у прозі
***
Мамо, дякую за кожен день, коли ти була поруч — із порадою, підтримкою або просто поглядом, який дає сили. Ти — мій приклад, мій спокій і мій найкращий друг. Зі святом тебе, моя найрідніша!
***
У світі, де все змінюється, єдина стабільність – це твоя любов. Дякую тобі за безмежне терпіння, силу і доброту. Мамо, будь щасливою щодня, а я завжди буду поруч!
***
Дорога мамо, у цей святковий день хочу побажати тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та здійнення всіх мрій. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена радістю! Дякую тобі за підтримку і за те, що ти завжди на моєму боці. З Днем матері!
***
Зі святом, моя рідненька! Твоя увага, терпіння і турбота — це найцінніше, що є у моєму житті. Я пишаюся тим, що ти моя мама, і щодня дякую за твою підтримку і любов. Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я і мирного неба над головою!
***
З Днем матері щиро вітаю! Нехай діти радують своїми досягненнями, а кожен день буде наповнений щастям та приємними емоціями. Бажаю достатку, наснаги, теплих обіймів та подарунків!
***