Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері — свято любові, вдячності та найтепліших обіймів. Цьогоріч подія припадає на 10 травня.

Сьогодні варто приділити час найріднішим людям у світі — тим, хто з дитинства дарував нам турботу і підтримку. Навіть кілька щирих слів здатні зігріти материнське серце, тож надішліть мамі красиву листівку або вірш із вдячністю.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2026 в картинках, віршах і прозі.

День матері: привітання в картинках

Привітання з Днем матері у віршах

***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

У твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!



***

З Днем матусі тебе я вітаю,

Найрідніша моя на землі!

Щастя, благ та здоров’я бажаю,

Ти життя присвятила мені!

Буду теж я тебе захищати

Від життєвих турбот і біди.

Щоб була ти душею багата,

Щоб раділа зі мною завжди!

Будь красива, весела, щаслива,

Ти, матусю, в житті оберіг.

Хай прихильно складається доля,

Захищає твій янгол поріг!



***

З Днем матері тебе вітаю,

Моя найкраща в світі мамо!

У це свято щастя побажаю,

Любові, миру і достатку.

Тобі я дякую, рідненька,

За ласку, ніжність і турботу,

Любов, надію, доброту.

Як сильно я тебе люблю!

***

З Днем матері, з найкращим святом!

Я хочу щиро побажати:

Хай щастя буде неминучим,

Життя – яскравим та квітучим!

***

Привітання з Днем матері у прозі

***

Мамо, дякую за кожен день, коли ти була поруч — із порадою, підтримкою або просто поглядом, який дає сили. Ти — мій приклад, мій спокій і мій найкращий друг. Зі святом тебе, моя найрідніша!

***

У світі, де все змінюється, єдина стабільність – це твоя любов. Дякую тобі за безмежне терпіння, силу і доброту. Мамо, будь щасливою щодня, а я завжди буду поруч!

***

Дорога мамо, у цей святковий день хочу побажати тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та здійнення всіх мрій. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена радістю! Дякую тобі за підтримку і за те, що ти завжди на моєму боці. З Днем матері!

***

Зі святом, моя рідненька! Твоя увага, терпіння і турбота — це найцінніше, що є у моєму житті. Я пишаюся тим, що ти моя мама, і щодня дякую за твою підтримку і любов. Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я і мирного неба над головою!

***

З Днем матері щиро вітаю! Нехай діти радують своїми досягненнями, а кожен день буде наповнений щастям та приємними емоціями. Бажаю достатку, наснаги, теплих обіймів та подарунків!

***

