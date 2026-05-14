Традиційно через 40 днів після Великодня віряни відзначають велике церковне свято – Вознесіння Господнє. Воно символізує завершення земного шляху Ісуса Христа та його вознесіння на небеса.

Вознесіння Господнє 2026 – дата

Свято не має фіксованої дати, проте завжди припадає на четвер, на 40-й день після Воскресіння Христового.

Згідно з новоюліанським календарем, у 2026 році віряни відзначатимуть Вознесіння Господнє 21 травня.

Водночас християни західного обряду святкуватимуть Вознесіння 14 травня.

Історія свята Вознесіння Господнє

Згідно з Євангелієм, після свого воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі і розповідав своїм учням про Царство Боже.

На 40-й день він зібрав апостолів біля Єрусалима на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Ця подія символізує перемогу життя над смертю та надію на вічне життя для всіх вірян.

Свято Вознесіння Господнього належить до дванадесятих – тобто є одним із 12 найважливіших у православному церковному календарі.

Традиції свята Вознесіння Господнє

Напередодні Вознесіння Господнього розпочинаються урочисті богослужіння. У день свята заведено йти до церкви, молитися і дякувати за спасіння.

Після цього можна зібратися з друзями та близькими за святковим столом, аби вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.

У деяких регіонах України печуть “драбинки” – обрядове печиво у формі східців, які символізують піднесення Спасителя на небо. Випічкою пригощали рідних, подавали бідним та брали з собою в гості.

