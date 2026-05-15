Міжнародний день сім’ї: теплі привітання в картинках, віршах і прозі
Щороку 15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім’ї – свято, яке нагадує про найцінніше, що є в житті кожного з нас.
Саме в сім’ї ми вперше вчимося любити, довіряти та висловлювати свої почуття. Тут формується наше ставлення до світу, зароджується відчуття безпеки та прийняття.
У цей день важливо згадати про рідних та близьких людей. Подаруйте їм теплі слова та увагу, адже саме сім’я є для нас джерелом сили і підтримки в складні часи. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем сім’ї у листівках, віршах і прозі.
Привітання з Міжнародним днем сім’ї у віршах
***
Хай сім’я вам дарує радість
І домашнє тепло.
Хай панують в ній розуміння,
Повага, добро.
І любов, і вірність будуть
У житті вашім назавжди.
І нехай це не змінять
Ні розлуки, ні роки.
***
Любові, розуміння, тепла і турботи
Я щиро всім вам сьогодні бажаю,
В сімейний день світлий і міжнародний,
Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!
***
З нагоди Міжнародного дня сім’ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!
***
Наші милі та любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Дозвольте вас привітати
З Міжнародним днем сім’ї!
Бажаю вам завжди жити
У любові та теплі.
Щоб в родині панували
Розуміння і добро,
Щоб сім’ю оберігали
Як справжнє золото.
***
Привітання з Міжнародним днем сім’ї в прозі
***
З Міжнародним днем сім’ї! Бажаю, щоб у вашій родині завжди панували любов, повага та взаєморозуміння. Нехай дім буде наповнений сміхом, теплом і щастям, а рідні завжди підтримують і будуть поруч!
***
У цей день хочеться побажати найціннішого – родинного затишку. Нехай сім’я буде вашим джерелом натхнення, підтримки й радості, а кожен новий день дарує ще більше теплих моментів разом. Любіть і бережіть одне одного – це найголовніше. З Міжнародним днем сім’ї!
***
Зі святом родинного тепла і любові! Нехай ваша сім’я буде тим місцем, де панує щирість, розуміння й безумовна підтримка. Цінуйте своїх рідних та насолоджуйтеся моментами, які ви проводите разом. З Міжнародним днем сім’ї!
***
Родина – це найбільше багатство. Зичу, щоб це багатство тільки множилося: у розумінні, добрих словах, обіймах і щасливих миттєвостях. З Міжнародним днем сім’ї!
***
Сьогодні, у Міжнародний день сім’ї, хочу побажати вам миру, здоров’я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння, підтримки, терпіння, сил, любові та здійснення всіх мрій!
***