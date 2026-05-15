Щороку 15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім’ї – свято, яке нагадує про найцінніше, що є в житті кожного з нас.

Саме в сім’ї ми вперше вчимося любити, довіряти та висловлювати свої почуття. Тут формується наше ставлення до світу, зароджується відчуття безпеки та прийняття.

У цей день важливо згадати про рідних та близьких людей. Подаруйте їм теплі слова та увагу, адже саме сім’я є для нас джерелом сили і підтримки в складні часи. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем сім’ї у листівках, віршах і прозі.

Міжнародний день сім’ї 2026 – картинки

Привітання з Міжнародним днем сім’ї у віршах

***

Хай сім’я вам дарує радість

І домашнє тепло.

Хай панують в ній розуміння,

Повага, добро.

І любов, і вірність будуть

У житті вашім назавжди.

І нехай це не змінять

Ні розлуки, ні роки.

***

Любові, розуміння, тепла і турботи

Я щиро всім вам сьогодні бажаю,

В сімейний день світлий і міжнародний,

Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

З нагоди Міжнародного дня сім’ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Наші милі та любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Дозвольте вас привітати

З Міжнародним днем сім’ї!

Бажаю вам завжди жити

У любові та теплі.

Щоб в родині панували

Розуміння і добро,

Щоб сім’ю оберігали

Як справжнє золото.

***

Привітання з Міжнародним днем сім’ї в прозі

***

З Міжнародним днем сім’ї! Бажаю, щоб у вашій родині завжди панували любов, повага та взаєморозуміння. Нехай дім буде наповнений сміхом, теплом і щастям, а рідні завжди підтримують і будуть поруч!

***

У цей день хочеться побажати найціннішого – родинного затишку. Нехай сім’я буде вашим джерелом натхнення, підтримки й радості, а кожен новий день дарує ще більше теплих моментів разом. Любіть і бережіть одне одного – це найголовніше. З Міжнародним днем сім’ї!

***

Зі святом родинного тепла і любові! Нехай ваша сім’я буде тим місцем, де панує щирість, розуміння й безумовна підтримка. Цінуйте своїх рідних та насолоджуйтеся моментами, які ви проводите разом. З Міжнародним днем сім’ї!

***

Родина – це найбільше багатство. Зичу, щоб це багатство тільки множилося: у розумінні, добрих словах, обіймах і щасливих миттєвостях. З Міжнародним днем сім’ї!

***

Сьогодні, у Міжнародний день сім’ї, хочу побажати вам миру, здоров’я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння, підтримки, терпіння, сил, любові та здійснення всіх мрій!

***

