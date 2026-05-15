Сьогодні, 15 травня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день сімʼї. Також у нашій країні святкують незвичну подію – День солом’яного бриля.

Також на цю дати припадають Міжнародний день захисту клімату, День зникаючих видів, День розповсюдження інформації про травми спинного мозку та Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті.

У церковному календарі на цю дату припадає день вшанування святого Пахомія Великого – одного з засновників чернецтва.

Факти ICTV зібрали інформацію про світські й релігійні події 15 травня, іменини, народні прикмети, а також поради, що можна і чого не варто робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 15 травня 2026 року

Православна церква згадує святого Пахомія Великого, що започаткував перші спільножитні монастирі (кіновії), розробив статут чернечого життя і заснував кілька великих монастирських громад на берегах Нілу.

Колишній римський воїн прожив суворе життя в пустелі, присвятивши себе молитві, праці та служінню братії. Його реформи стали основою для подальшого розвитку чернецтва як організованої форми духовного життя. За церковними переказами, Пахомій мав дар зцілення та передбачення, що сприяло поширенню його духовного авторитету серед вірян.

Який сьогодні, 15 травня 2026 року, день в Україні

15 травня відзначають Міжнародний день сім’ї. Його запровадила Генеральна асамблея ООН у 1993 році, щоби привернути увагу до ролі родини у сучасному суспільстві. Це привід замислитися над важливістю підтримки, любові й турботи в колі найближчих.

На цю дату в Україні припадає й День солом’яного бриля – традиційного капелюха, що виготовляється з пшеничної або житньої соломи, або, як варіант, з очерету. Ввважається, що ці матеріали найкраще захищають голову від променів сонця.

Хто святкує день ангела 15 травня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен, як Дмитро, Гнат та Анастасія. Не забудьте привітати рідних і друзів, які носять ці імена, з днем небесних покровителів.

Що не можна робити 15 травня 2026 року

Сварки, заздрість і злі побажання – під забороною, адже негативно впливають на духовний стан людини.

Не можна відмовляти в допомозі та розголошувати плани, щоби вони справдилися.

Не залишайте безлад у домі: брудний посуд і розкидані речі можуть притягнути негатив.

Не рахуйте гроші після заходу сонця, щоби уникнути фінансових труднощів.

Що можна робити сьогодні

День вшанування святого Пахомія Великого вважається сприятливим для добрих справ та духовного очищення. У цей день рекомендується допомагати нужденним, виявляти милосердя та підтримувати близьких, адже віриться, що добрі вчинки повертаються сторицею.

Цей період також сприятливий для сільськогосподарських робіт. Наші предки вважали, що посів пшениці, жита, льону та вівса саме в цей день забезпечить щедрий урожай. Перед початком робіт селяни молилися святому Пахомію, просячи благословення.

Крім того, 15 травня вважається вдалим днем для торгівлі та фінансових справ. У минулому в цей день часто влаштовували ярмарки, вірячи, що успішна торгівля принесе прибуток на весь рік.

Також існує традиція готувати велику каструлю каші та пригощати нею всю родину. Вважалося, що така спільна трапеза забезпечить сім’ї ситість і добробут на весь рік.

Народні прикмети на 15 травня 2026 року

Якщо на осиці багато сережок – буде щедрий урожай вівса та льону.

Соловей співає цілий день – до гарної погоди, замовкає – на дощ.

Якщо зацвіла калина, час сіяти жито й пшеницю.

Тепла погода цього дня віщує спекотне літо.

Червоний захід сонця – на грози.

Холодний вітер 15 травня – до прохолодного літа.

