Сегодня, 21 мая, украинцы отмечают День вышиванки. В мире на эту дату приходятся Международный день чая, Всемирный день медитации и Международный день Космоса.

Верующие отмечают два важных праздника в православном церковном календаре – Вознесение Господне и День равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

Факты ICTV собрали информацию о событиях этого дня, а также об именинах, приметах и советах, что можно и чего не стоит делать.

Какой сегодня церковный праздник — 21 мая 2026 года

На сороковой день после Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне, которое всегда приходится на четверг. По преданию, после своего воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся ученикам, укрепляя их веру, а затем поднялся на небо с горы Элеон, дав апостолам последние наставления.

С этим праздником связано много традиций – в этот день последний раз употребляют традиционное пасхальное поздравление, в церквях хоронят плащаницу, а в народе устраивают обрядовые действия для урожая.

Православная церковь 21 мая чтит равноапостольных царя Константина и его мать царицу Елену. Их прославляют за утверждение христианства как государственной религии и за распространение веры в Европе.

Император Константин стал первым правителем-христианином. Именно он в 313 году издал Миланский эдикт, который положил конец преследованиям христиан. Царица Елена по его благословению отправилась в Иерусалим, где, по преданию, нашла Животворящий Крест. За эту жертвенную миссию ее провозгласили равноапостольной.

Какой сегодня, 21 мая 2026 года, день в Украине

В третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 число, а зародился он в 2006 году в Черновцах как инициатива студентов, впоследствии перерос в масштабное культурное движение.

В этот день украинцы по всему миру одевают вышиванки, чествуя национальные традиции и демонстрируя свою идентичность.

Кто празднует день ангела 21 мая 2026 года

Сегодня именины отмечают мужчины с именами Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор и Ярослав.

Также день ангела празднуют женщины по имени Алена, Елена и Илона.

Что нельзя делать 21 мая 2026 года

Не следует ссориться и ругаться. В народе считают, что ссоры в этот день могут затянуться надолго и разрушить отношения.

День не подходит для тяжелого физического труда, генеральной уборки или стирки — результат будет бесполезным или недолговечным.

Не делайте сложные прически и не заплетайте косы. По поверью, это может “запутать” судьбу или вызвать потерю энергии.

При этом помните, суеверия работают ровно до того момента, пока человек в них верит.

Что можно делать сегодня

В народе 21 мая называли днем Елены Леносейки. Традиционно в это время сеяли лен, коноплю, пшеницу и овес.

День считался благоприятным для добрых дел: было принято молиться дома или в церкви, печь пироги и угощать соседей.

Незамужние девушки обращались к святой Елене с просьбой о счастливой супружеской жизни. Хозяевам советовали быть гостеприимными — не отпускать гостей с пустыми руками.

Народные приметы на 21 мая 2026 года

Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов осенью.

Луна, покрытая дымкой, предупреждает о приближении непогоды.

Красное вечернее небо обещает хорошую погоду в ближайшие дни.

Кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.

