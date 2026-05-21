Какой праздник 21 мая 2026 года и почему не надо плести косы
Сегодня, 21 мая, украинцы отмечают День вышиванки. В мире на эту дату приходятся Международный день чая, Всемирный день медитации и Международный день Космоса.
Верующие отмечают два важных праздника в православном церковном календаре – Вознесение Господне и День равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
Факты ICTV собрали информацию о событиях этого дня, а также об именинах, приметах и советах, что можно и чего не стоит делать.
Какой сегодня церковный праздник — 21 мая 2026 года
На сороковой день после Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне, которое всегда приходится на четверг. По преданию, после своего воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся ученикам, укрепляя их веру, а затем поднялся на небо с горы Элеон, дав апостолам последние наставления.
С этим праздником связано много традиций – в этот день последний раз употребляют традиционное пасхальное поздравление, в церквях хоронят плащаницу, а в народе устраивают обрядовые действия для урожая.
Православная церковь 21 мая чтит равноапостольных царя Константина и его мать царицу Елену. Их прославляют за утверждение христианства как государственной религии и за распространение веры в Европе.
Император Константин стал первым правителем-христианином. Именно он в 313 году издал Миланский эдикт, который положил конец преследованиям христиан. Царица Елена по его благословению отправилась в Иерусалим, где, по преданию, нашла Животворящий Крест. За эту жертвенную миссию ее провозгласили равноапостольной.
Какой сегодня, 21 мая 2026 года, день в Украине
В третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 число, а зародился он в 2006 году в Черновцах как инициатива студентов, впоследствии перерос в масштабное культурное движение.
В этот день украинцы по всему миру одевают вышиванки, чествуя национальные традиции и демонстрируя свою идентичность.
Кто празднует день ангела 21 мая 2026 года
Сегодня именины отмечают мужчины с именами Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор и Ярослав.
Также день ангела празднуют женщины по имени Алена, Елена и Илона.
Что нельзя делать 21 мая 2026 года
- Не следует ссориться и ругаться. В народе считают, что ссоры в этот день могут затянуться надолго и разрушить отношения.
- День не подходит для тяжелого физического труда, генеральной уборки или стирки — результат будет бесполезным или недолговечным.
- Не делайте сложные прически и не заплетайте косы. По поверью, это может “запутать” судьбу или вызвать потерю энергии.
При этом помните, суеверия работают ровно до того момента, пока человек в них верит.
Что можно делать сегодня
В народе 21 мая называли днем Елены Леносейки. Традиционно в это время сеяли лен, коноплю, пшеницу и овес.
День считался благоприятным для добрых дел: было принято молиться дома или в церкви, печь пироги и угощать соседей.
Незамужние девушки обращались к святой Елене с просьбой о счастливой супружеской жизни. Хозяевам советовали быть гостеприимными — не отпускать гостей с пустыми руками.
Народные приметы на 21 мая 2026 года
- Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов осенью.
- Луна, покрытая дымкой, предупреждает о приближении непогоды.
- Красное вечернее небо обещает хорошую погоду в ближайшие дни.
- Кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.