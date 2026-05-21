Сьогодні, 21 травня, українці відзначають День вишиванки. У світі на цю дату припадають Міжнародний день чаю, Всесвітній день медитації та Міжнародний день Космосу.

Віряни відзначають два важливих свята у православному церковному календарі – Вознесіння Господнє та День рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени.

Факти ICTV зібрали інформацію про події цього дня, а також про іменини, прикмети та поради, що можна і чого не варто робити.

Яке сьогодні церковне свято – 21 травня 2026 року

На сороковий день після Великодня віряни відзначають Вознесіння Господнє, що завжди припадає на четвер. За переказами, після свого воскресіння Ісус Христос протягом сорока днів з’являвся учням, зміцнюючи їхню віру, а згодом піднявся на небо з гори Елеон, давши апостолам останні настанови.

З цим святом пов’язано багато традицій – цього дня востаннє вживають традиційне пасхальне привітання, у церквах ховають плащаницю, а в народі влаштовують обрядові дії задля врожаю.

Також православна церква 21 травня вшановує рівноапостольних царя Костянтина та його матір царицю Олену. Їх прославляють за утвердження християнства як державної релігії та за поширення віри у Європі.

Імператор Костянтин став першим правителем-християнином. Саме він у 313 році видав Міланський едикт, який поклав край переслідуванням християн. Цариця Олена за його благословенням вирушила до Єрусалима, де, за переказами, віднайшла Животворчий Хрест. За цю жертовну місію її проголосили рівноапостольною.

Який сьогодні, 21 травня 2026 року, день в Україні

У третій четвер травня українці відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на 21 число, а зародилося воно у 2006 році в Чернівцях як ініціатива студентів, згодом переросло у масштабний культурний рух.

Цього дня українці по всьому світу одягають вишиванки, вшановуючи національні традиції та демонструючи свою ідентичність.

Хто святкує день ангела 21 травня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають чоловіки з іменами Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір та Ярослав.

Також день ангела святкують жінки на ім’я Альона, Олена та Ілона.

Що не можна робити 21 травня 2026 року

Не слід сваритися та лаятися. У народі вважають, що сварки цього дня можуть затягнутися надовго й зруйнувати стосунки.

День не підходить для важкої фізичної праці, генерального прибирання чи прання – результат буде марним або недовговічним.

Не робіть складні зачіски та не заплітайте коси. За повір’ям, це може “заплутати” долю або спричинити втрату енергії.

При цьому памʼятайте, забобони працюють рівно до того моменту, поки людина в них вірить.

Що можна робити сьогодні

В народі 21 травня називали днем Олени Льоносійки. Традиційно в цей час сіяли льон, коноплі, пшеницю та овес.

День вважався сприятливим для добрих справ: було заведено молитися вдома або в церкві, пекти пироги та пригощати сусідів.

Незаміжні дівчата зверталися до святої Олени з проханням про щасливе подружжя. Господарям радили бути гостинними – не відпускати гостей з порожніми руками.

Народні прикмети на 21 травня 2026 року

Дощ цього дня віщує багатий врожай грибів восени.

Місяць, вкритий серпанком, попереджає про наближення негоди.

Червоне вечірнє небо обіцяє гарну погоду найближчими днями.

Кує зозуля – протягом всього першого літнього місяця буде тепло.

