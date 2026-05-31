Трійця, або П’ятдесятниця, посідає особливе місце серед християнських свят, знаменуючи собою одну з ключових подій Святого Письма – зіслання Святого Духа на апостолів.

Це свято розкриває таїнство Триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа – та символізує народження християнської церкви.

Коли у 2026 році буде Трійця та що це за свято.

Коли буде Трійця у 2026 році

Визначити дату Трійці доволі легко: потрібно додати 50 днів до дати Великодня. У 2026 році православні українці святкували Великдень 12 квітня, відповідно Трійця припаде на 31 травня.

У католиків Великдень відзначали раніше — 5 квітня, тому їхнє свято Трійці відбулося 24 травня. Цьогоріч православна Трійця припадає на досить ранній період, фактично на завершення весни, а не на початок літа, як це буває частіше.

В Україні Трійця належить до державних свят, тому понеділок після неї, 1 червня 2026 року, мав би бути вихідним днем. Водночас у період дії воєнного стану ця норма тимчасово не застосовується.

Що за свято Трійця і що означає

Як зазначають у ПЦУ, християнська П’ятдесятниця, чи День Святої Трійці, має прообраз у Старому Завіті — юдейське свято з тією ж назвою, Πεντηκοστή. Водночас у канонічних книгах Старого Завіту та в традиційному юдаїзмі воно відоме під назвою свято Седмиць, адже відзначалося через сім тижнів після Пасхи.

Тож П’ятдесятниця — це наступний день після завершення семи седмиць, тобто п’ятдесятий день.

На п’ятдесятий день після єврейської Пасхи, що символізує визволення ізраїльтян з рабства в Єгипті, Бог передав Мойсею закон на горі Синай. Водночас на п’ятдесятий день після свого воскресіння Ісус Христос, уже вознесений на небо, виконав обітницю й послав Святого Духа своїм учням.

Чому ці події відбулися саме на 50-й день — достеменно невідомо. Втім, богослови пояснюють це так: поділ часу на тижні походить зі Старого Завіту й пов’язаний із шістьма днями творення світу і сьомим днем спочинку.

У день П’ятдесятниці людству відкрилася повнота Божого об’явлення — Бог явив себе як Свята Трійця, Святий Дух, третя особа Трійці, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, ставши видимим і відчутним, даруючи благодать.

Саме в цей день почала існування новозавітна церква — тіло Христове, в якому Христос є главою, а віряни — членами, поєднаними Духом Святим. Тому П’ятдесятниця вважається днем народження церкви.

Трійця: традиції

Українські традиції святкування Трійці багаті та колоритні, поєднують церковні обряди з народними звичаями:

Напередодні Трійці будинки, храми та подвір’я прикрашають зеленими гілками дерев (особливо клена, липи, берези), травами та квітами. Зелень символізує животворну силу Святого Духа та розквіт життя.

У храмах під час святкового богослужіння освячують принесену зелень, яка потім зберігається протягом року як оберіг.

У народі Трійцю часто називають Зеленими святами. У цей період влаштовували гуляння, ярмарки, народні ігри та забави на природі.

Напередодні Трійці, у Троїцьку батьківську суботу, згадують померлих родичів, відвідують кладовища та замовляють поминальні служби.

У деяких регіонах України існував старовинний обряд, коли молоду дівчину вбирали у зелень і водили селом, співаючи обрядові пісні.

Трійця: що не можна робити

Як і в інші великі церковні свята, на Трійцю існують певні заборони, яких віряни намагаються дотримуватися:

Не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на землі (копати, садити), шити, в’язати, прати.

Намагаються уникати прибирання, миття посуду та інших домашніх справ.

Рекомендується провести цей день у мирі та злагоді, уникаючи сварок, образ та негативних емоцій.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

