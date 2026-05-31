У неділю, 31 травня, віряни відзначають День Святої Трійці. Це одне з найголовніших християнських свят, що символізує єдність Отця, Сина і Святого Духа.

Трійця знаменує собою сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. У народі цей день також називають Зеленими святами, адже існує традиція прикрашати будинки та подвір’я зеленими гілками дерев, травами і квітами.

Сьогодні варто привітати близьких з цим світлим святом, побажавши їм віри, миру й любові. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Трійцею в картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

Трійця 2026 – привітання в картинках

Привітання з Трійцею у віршах

***

У день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

В житті по-різному буває,

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей собі на славу

І будьте щедрі на добро.

Вам все віддасться, все в вас буде –

Кохання, спокій і тепло.

***

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня чудова пора.

***

Трійцю весело зустрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Привітання з Трійцею в прозі

***

Вітаю з Днем Святої Трійці! Нехай у серці панує мир, у домі – злагода, а в душі – віра. Нехай свято подарує оновлення і благословення для всіх добрих починань.

***

Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Нехай Господь оберігає вашу сім’ю, даруючи душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Нехай ніхто з ваших рідних не знає печалей. Бажаю миру, любові та всього найкращого!

***

У День Святої Трійці нехай твоя душа наповниться радістю, тіло – бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю. Нехай успішними будуть усі твої починання, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

***

Вітаю з Трійцею! Бажаю, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

***

Зі святом Святої Трійці вас, дорогі друзі! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру,любові та спокою. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.