Трійця 2026: привітання із зеленими святами в картинках, віршах і прозі
У неділю, 31 травня, віряни відзначають День Святої Трійці. Це одне з найголовніших християнських свят, що символізує єдність Отця, Сина і Святого Духа.
Трійця знаменує собою сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. У народі цей день також називають Зеленими святами, адже існує традиція прикрашати будинки та подвір’я зеленими гілками дерев, травами і квітами.
Сьогодні варто привітати близьких з цим світлим святом, побажавши їм віри, миру й любові. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Трійцею в картинках, віршах і прозі.
Трійця 2026 – привітання в картинках
Привітання з Трійцею у віршах
***
У день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
***
В житті по-різному буває,
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей собі на славу
І будьте щедрі на добро.
Вам все віддасться, все в вас буде –
Кохання, спокій і тепло.
***
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня чудова пора.
***
Трійцю весело зустрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
***
Привітання з Трійцею в прозі
***
Вітаю з Днем Святої Трійці! Нехай у серці панує мир, у домі – злагода, а в душі – віра. Нехай свято подарує оновлення і благословення для всіх добрих починань.
***
Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Нехай Господь оберігає вашу сім’ю, даруючи душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Нехай ніхто з ваших рідних не знає печалей. Бажаю миру, любові та всього найкращого!
***
У День Святої Трійці нехай твоя душа наповниться радістю, тіло – бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю. Нехай успішними будуть усі твої починання, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!
***
Вітаю з Трійцею! Бажаю, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!
***
Зі святом Святої Трійці вас, дорогі друзі! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру,любові та спокою. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!
***