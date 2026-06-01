У понеділок, 1 червня, відзначається Всесвітній день батьків. Традиція святкування була започаткована Генасамблеєю ООН у 2012 році та приурочена до Міжнародного дня захисту дітей, який також у низці країн відзначають у перший день літа.

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей минулого року офіційно перенесли на 20 листопада, коли у світі відзначають Всесвітній день дитини, встановлений ООН.

Також на цю дату припадає Всесвітній день молока, Всесвітній день нарцисичного насильства, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день рифа, День підтвердження новорічної обіцянки, День носіння сукні та День ходіння босоніж.

Православна церква сьогодні День Святого Духа та вшановує пам’ять святого мученика Юстина Філософа.

Яке сьогодні церковне свято – 1 червня 2026 року

1 червня православні християни відзначають День Святого Духа, або Духів день. Свято припадає на понеділок після Трійці та присвячене вшануванню Святого Духа — третьої іпостасі Святої Трійці.

За церковним вченням, після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов на апостолів, дарувавши їм силу проповідувати християнську віру різними мовами.

Саме тому Духів день є продовженням святкування Трійці та нагадує вірянам про духовне оновлення, віру і Божу благодать.

Також у церковному календарі сьогодні — день пам’яті святого мученика Юстина. Він був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів.

Юстин мандрував світом, проповідуючи Слово Боже і захищаючи християн. У Римі він заснував свою філософську школу.

Під час правління Марка Аврелія на нього донесли владі. Святого віддали під суд міського префекта і відрубали голову. Мощі Юстина зберігаються в церкві Іоанна Хрестителя в Сакрофано.

Хто святкує день ангела 1 червня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис і Віра.

Що не можна робити 1 червня 2026 року

У день Юстина заборонено будувати паркани – у давнину вірили, що так можна накликати на будинок пожежу.

Не можна ігнорувати чужі прохання про допомогу та відмовляти в милостині нужденним. Свято припадає на неділю, тому сьогодні не варто займатися фізичною працею. Також заборонено сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати й ображатися.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися святому Юстину про добробут в сім’ї та міцне здоров’я. День вважається вдалим для збирання суниці та полуниці, а також для приготування страв з ягід. Цього дня можна збирати й лікарські трави.

Вечір 1 червня рекомендується провести з коханою людиною – тоді союз буде щасливим.

Народні прикмети на 1 червня 2026 року

Вранці чисте і ясне небо – до гарного врожаю жита.

День вітряний – таким буде увесь червень.

Вже зацвіла малина – до спекотного літа і пізньої осені.

Дощить – чекайте на щедрий врожай льону.

У народі вірили, що погода на Духів день показує, яким буде літо: якщо свято тепле і сонячне, то наступні місяці будуть сприятливими для врожаю.

