Какой праздник 4 июня 2026 и почему издревле украинцы не купались в реке в этот день
Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате российской вооруженной агрессии. Также на эту дату приходится профессиональный праздник работников хозяйственных судов.
В мире тоже отмечают Международный день невинных детей – жертв агрессии, а еще Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега, Международный день корги и даже Международный день спойлеров.
Православные верующие 4 июня вспоминают святителя Митрофана, патриарха Царьградского, который оставил глубокий след в истории раннего христианства.
Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто сегодня празднует именины, какие приметы были распространены среди украинцев и что можно и чего не стоит делать в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 4 июня 2026 года
- Какой сегодня, 4 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 4 июня 2026 года
- Что нельзя делать 4 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 4 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 4 июня 2026 года
Православная церковь вспоминает святителя Митрофана, первого Патриарха Константинопольского. Он жил во времена императора Константина Великого и происходил из знатного римского рода.
После принятия христианства отец святителя Дометий вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном переселился в Византию, где все трое последовательно занимали епископский престол.
Во время Первого Вселенского собора в Никее в 325 году из-за преклонного возраста и болезни святитель Митрофан не смог присутствовать лично, но по просьбе императора Константина получил почетный титул Патриарха, став первым Патриархом Константинопольским. По преданию, он отошел в вечность в возрасте 117 лет.
Какой сегодня, 4 июня 2026 года, день в Украине
В Украине это День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Эта печальная дата напоминает о невинных жертвах среди самых молодых украинцев. С начала полномасштабного вторжения РФ погибли сотни детей, тысячи получили ранения, миллионы стали вынужденными переселенцами. Этот день – повод еще раз заявить о преступлениях российских оккупантов, за которые они должны понести справедливое наказание.
Также на 4 июня приходится День работников хозяйственных судов Украины. Именно в эту дату, но в 1991 году, Верховная Рада приняла закон Об арбитражном (хозяйственном) суде, что положило начало созданию специализированной системы для рассмотрения хозяйственных споров. Эти суды играют ключевую роль в защите прав субъектов предпринимательской деятельности, что является важной частью функционирования экономики государства.
Кто празднует день ангела 4 июня 2026 года
Сегодняшний день особенный для тех, кто носит имена Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта и София – именно они отмечают свои именины.
Эти имена имеют глубокие корни в христианской традиции, а некоторые принадлежали выдающимся святым, которые продолжают вдохновлять верующих своей стойкостью, мудростью и верой.
Что нельзя делать 4 июня 2026 года
- Работать на земле, потому что считалось, что посаженные в этот день растения могут не дать урожая.
- Купаться в открытых водоемах – это грозит болезнями или несчастными случаями.
- Ссориться и лгать, чтобы не навлечь на себя долгосрочные негативные последствия.
- Употреблять алкоголь, потому что будет беда.
- Оставлять сырые яйца в доме, ведь по поверью, из них может вылупиться василиск.
Что можно делать сегодня
4 июня рекомендуется посвятить домашним делам и духовному очищению. Это благоприятный день для уборки в доме, зажигания свечей и молитвы за благополучие и защиту от злых сил. Также считается, что труд в этот день принесет втрое больше пользы.
Народные приметы на 4 июня 2026 года
- Обильная роса утром – к богатому урожаю.
- Густой туман – к грибному лету.
- Радуга на западе – к дождю, на востоке – к хорошей погоде.
- Соловей поет ночью – к ясной погоде.
- Много пауков и слепней – к хорошему урожаю огурцов.