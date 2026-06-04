Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате российской вооруженной агрессии. Также на эту дату приходится профессиональный праздник работников хозяйственных судов.

В мире тоже отмечают Международный день невинных детей – жертв агрессии, а еще Всемирный день борьбы с кариесом, Всемирный день бега, Международный день корги и даже Международный день спойлеров.

Православные верующие 4 июня вспоминают святителя Митрофана, патриарха Царьградского, который оставил глубокий след в истории раннего христианства.

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Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто сегодня празднует именины, какие приметы были распространены среди украинцев и что можно и чего не стоит делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 4 июня 2026 года

Православная церковь вспоминает святителя Митрофана, первого Патриарха Константинопольского. Он жил во времена императора Константина Великого и происходил из знатного римского рода.

После принятия христианства отец святителя Дометий вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном переселился в Византию, где все трое последовательно занимали епископский престол.

Во время Первого Вселенского собора в Никее в 325 году из-за преклонного возраста и болезни святитель Митрофан не смог присутствовать лично, но по просьбе императора Константина получил почетный титул Патриарха, став первым Патриархом Константинопольским. По преданию, он отошел в вечность в возрасте 117 лет.

Какой сегодня, 4 июня 2026 года, день в Украине

В Украине это День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Эта печальная дата напоминает о невинных жертвах среди самых молодых украинцев. С начала полномасштабного вторжения РФ погибли сотни детей, тысячи получили ранения, миллионы стали вынужденными переселенцами. Этот день – повод еще раз заявить о преступлениях российских оккупантов, за которые они должны понести справедливое наказание.

Также на 4 июня приходится День работников хозяйственных судов Украины. Именно в эту дату, но в 1991 году, Верховная Рада приняла закон Об арбитражном (хозяйственном) суде, что положило начало созданию специализированной системы для рассмотрения хозяйственных споров. Эти суды играют ключевую роль в защите прав субъектов предпринимательской деятельности, что является важной частью функционирования экономики государства.

Кто празднует день ангела 4 июня 2026 года

Сегодняшний день особенный для тех, кто носит имена Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта и София – именно они отмечают свои именины.

Эти имена имеют глубокие корни в христианской традиции, а некоторые принадлежали выдающимся святым, которые продолжают вдохновлять верующих своей стойкостью, мудростью и верой.

Что нельзя делать 4 июня 2026 года

Работать на земле, потому что считалось, что посаженные в этот день растения могут не дать урожая.

Купаться в открытых водоемах – это грозит болезнями или несчастными случаями.

Ссориться и лгать, чтобы не навлечь на себя долгосрочные негативные последствия.

Употреблять алкоголь, потому что будет беда.

Оставлять сырые яйца в доме, ведь по поверью, из них может вылупиться василиск.

Что можно делать сегодня

4 июня рекомендуется посвятить домашним делам и духовному очищению. Это благоприятный день для уборки в доме, зажигания свечей и молитвы за благополучие и защиту от злых сил. Также считается, что труд в этот день принесет втрое больше пользы.

Народные приметы на 4 июня 2026 года

Обильная роса утром – к богатому урожаю.

Густой туман – к грибному лету.

Радуга на западе – к дождю, на востоке – к хорошей погоде.

Соловей поет ночью – к ясной погоде.

Много пауков и слепней – к хорошему урожаю огурцов.

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