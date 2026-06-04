Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують памʼять дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії. Також на цю дату припадає професійне свято працівників господарських судів.

У світі теж відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а ще Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній день бігу, Міжнародний день коргі та навіть Міжнародний день спойлерів.

Православні віряни 4 червня згадують святителя Митрофана, патріарха Царгородського, який залишив глибокий слід в історії раннього християнства.

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Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто сьогодні святкує іменини, які прикмети побутували серед українців та що можна і чого не варто робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 4 червня 2026 року

Православна церква згадує святителя Митрофана, першого Патріарха Константинопольського. Він жив у часи імператора Костянтина Великого та походив зі знатного римського роду.

Після прийняття християнства батько святителя Дометій разом із синами Пробом і Митрофаном переселився до Візантії, де всі троє послідовно займали єпископський престол.

Під час Першого Вселенського собору в Нікеї 325 року через похилий вік і хворобу святитель Митрофан не зміг бути присутнім особисто, але на прохання імператора Костянтина отримав почесний титул патріарха, ставши першим Патріархом Константинопольським. За переказами, він відійшов у вічність у віці 117 років.

Який сьогодні, 4 червня 2026 року, день в Україні

В Україні це День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ця болісна дата нагадує про невинні жертви серед наймолодших українців. Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули сотні дітей, тисячі дістали поранення, мільйони стали вимушеними переселенцями. Цей день – привід ще раз заявити про злочини російських окупантів, за які вони мають понести справедливе покарання.

Також на 4 червня припадає День працівників господарських судів України. Саме в цю дату, але у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон Про арбітражний (господарський) суд, що започаткувало створення спеціалізованої системи для розгляду господарських спорів. Ці суди відіграють ключову роль у захисті прав суб’єктів підприємницької діяльності, що є важливою частиною функціонування економіки держави.

Хто святкує день ангела 4 червня 2026 року

Сьогоднішній день особливий для тих, хто носить імена Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта та Софія – саме вони відзначають свої іменини.

Ці імена мають глибоке коріння в християнській традиції, а деякі належали видатним святим, які продовжують надихати вірян своєю стійкістю, мудрістю й вірою.

Що не можна робити 4 червня 2026 року

Працювати на землі, бо вважалося, що посаджені цього дня рослини можуть не дати врожаю.

Купатися у відкритих водоймах – це загрожує хворобами або нещасними випадками.

Сваритися та брехати, щоби не накликати довготривалих негативних наслідків.

Вживати алкоголь, бо бути біді.

Залишати сирі яйця в домі, адже за повір’ям, з них може вилупитися василіск.

Що можна робити сьогодні

4 червня рекомендується присвятити домашнім справам і духовному очищенню. Це сприятливий день для прибирання в оселі, запалювання свічок та молитви за добробут і захист від злих сил. Також вважається, що праця цього дня принесе втричі більше користі.

Народні прикмети на 4 червня 2026 року

Рясна роса зранку – до багатого врожаю.

Густий туман – до грибного літа.

Веселка на заході – до дощу, на сході – до гарної погоди.

Соловей співає вночі – до ясної погоди.

Багато павуків і оводів – до хорошого врожаю огірків.

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