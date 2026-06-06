Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста – професійне свято людей, які формують інформаційний простір, висвітлюють важливі події та стоять на варті правди й об’єктивності.

Особливого значення ця професія набула після початку війни, адже журналісти працюють на передовій, документують злочини агресора і показують реальність світові.

Сьогодні варто подякувати всім, хто вирішив присвятити своє життя цій сфері. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем журналіста в картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

День журналіста 2026 – привітання в картинках

Привітання з Днем журналіста 2026 у віршах

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Бажаю тобі в цей День журналіста

Статті писати грамотно, чітко і швидко!

Нехай буде багато сонячних днів

І тільки добрих, позитивних новин!

Бажаю тобі сотні яскравих сенсацій

І лише достовірної інформації!

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Наш любий друг і вірний товариш,

Своїм пером розумами правиш.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

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Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

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Журналісти – люди світла й правди,

Хай у вашім житті не буде втоми й зради.

Будьте першими в пошуках новин,

Нехай щастя супроводжує щодня й щохвилини.

Хай перо не згасає у ваших руках,

І не буде страху в сміливих думках.

Правда хай буде вашим щитом,

А любов до справи – надійним крилом.

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Привітання з Днем журналіста 2026 в прозі

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Вітаю з Днем журналіста! Ваша робота вимагає не тільки професійності, але й великої відданості. Бажаю завжди мати наснагу долати складнощі. Нехай кожен день приносить нові ідеї і дарує впевненість у своїй справі. Дякую за вашу щоденну працю!

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З Днем журналіста! Ти – голос суспільства, провідник правди й справедливості. Бажаю, щоб кожна стаття чи сюжет були кроком до змін, яких так потребує наш світ.

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Вітаю всіх журналістів з професійним святом! Дякую, що розповідаєте нам про найважливіші події, розвінчуєте фейки та стоїте на варті правди й справедливості. Ваша щоденна праця — це внесок у вільне й свідоме суспільство. Бажаю сили, витримки, натхнення й обов’язково — мирного неба над головою!

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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки вам українці оперативно отримують об’єктивну та правдиву інформацію. Бажаю вам натхнення, професійного зростання, визнання, достатку і мирного неба над головою!

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Дорогі журналісти, бажаю вам завжди знаходити цікаві теми, бути об’єктивними та невтомними у своїй роботі. З професійним святом!

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