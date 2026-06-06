День журналіста: теплі привітання для тих, хто стоїть на варті правди
Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста – професійне свято людей, які формують інформаційний простір, висвітлюють важливі події та стоять на варті правди й об’єктивності.
Особливого значення ця професія набула після початку війни, адже журналісти працюють на передовій, документують злочини агресора і показують реальність світові.
Сьогодні варто подякувати всім, хто вирішив присвятити своє життя цій сфері. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем журналіста в картинках, віршах і прозі.
День журналіста 2026 – привітання в картинках
Привітання з Днем журналіста 2026 у віршах
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Бажаю тобі в цей День журналіста
Статті писати грамотно, чітко і швидко!
Нехай буде багато сонячних днів
І тільки добрих, позитивних новин!
Бажаю тобі сотні яскравих сенсацій
І лише достовірної інформації!
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Наш любий друг і вірний товариш,
Своїм пером розумами правиш.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!
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Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
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Журналісти – люди світла й правди,
Хай у вашім житті не буде втоми й зради.
Будьте першими в пошуках новин,
Нехай щастя супроводжує щодня й щохвилини.
Хай перо не згасає у ваших руках,
І не буде страху в сміливих думках.
Правда хай буде вашим щитом,
А любов до справи – надійним крилом.
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Привітання з Днем журналіста 2026 в прозі
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Вітаю з Днем журналіста! Ваша робота вимагає не тільки професійності, але й великої відданості. Бажаю завжди мати наснагу долати складнощі. Нехай кожен день приносить нові ідеї і дарує впевненість у своїй справі. Дякую за вашу щоденну працю!
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З Днем журналіста! Ти – голос суспільства, провідник правди й справедливості. Бажаю, щоб кожна стаття чи сюжет були кроком до змін, яких так потребує наш світ.
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Вітаю всіх журналістів з професійним святом! Дякую, що розповідаєте нам про найважливіші події, розвінчуєте фейки та стоїте на варті правди й справедливості. Ваша щоденна праця — це внесок у вільне й свідоме суспільство. Бажаю сили, витримки, натхнення й обов’язково — мирного неба над головою!
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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки вам українці оперативно отримують об’єктивну та правдиву інформацію. Бажаю вам натхнення, професійного зростання, визнання, достатку і мирного неба над головою!
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Дорогі журналісти, бажаю вам завжди знаходити цікаві теми, бути об’єктивними та невтомними у своїй роботі. З професійним святом!
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