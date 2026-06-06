6 червня в Україні відзначають День журналіста – професійне свято всіх, хто працює з інформацією, фактами й суспільною відповідальністю. У 2026 році воно припадає на суботу.

Цей день — не вихідний, але важливий для тисяч людей, які щодня створюють новини, викривають фейки, пояснюють складне простими словами й документують сьогодення, зокрема — під час війни.

Коли День журналіста 2026 та історія свята

День журналіста в Україні щороку відзначають 6 червня. Офіційно його запровадили 25 травня 1994 року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука.

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Приводом для встановлення свята стала подія, яка відбулася 6 червня, але двома роками раніше. Саме тоді Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Це стало важливим символом міжнародного визнання незалежної української журналістики після проголошення незалежності.

З того часу 6 червня в Україні щороку вшановують медійників – як новинників, аналітиків і репортерів, так і редакторів, фотокореспондентів, ведучих і всіх, хто працює в інформаційній сфері.

Традиції святкування Дня журналіста

Щороку із Днем журналіста працівників медіа вітають представники влади, громадських організацій та керівники редакцій. Президент України традиційно вручає державні нагороди журналістам — за професіоналізм, громадянську позицію та мужність.

Свої відзнаки надає і Національна спілка журналістів України, яка щорічно публікує статистику порушень прав журналістів, а також вшановує колег, які загинули або постраждали під час виконання своїх обов’язків.

Окрема увага приділяється воєнним кореспондентам, пресофіцерам, а також іноземним журналістам, які обʼєктивно висвітлюють події в Україні.

З 2022 року до традицій додалося і вшанування загиблих журналістів, які працювали в зоні бойових дій або стали цивільними жертвами обстрілів.

День журналіста в умовах війни

Після початку повномасштабної війни журналістика в Україні стала частиною оборонного тилу. Медіа не лише інформують громадськість, а й борються з фейками, викривають пропаганду, допомагають зберігати спокій і розуміння ситуації.

За даними Національної спілки журналістів України, станом на 2026 рік загинули щонайменше 150 медійників.

В українському МЗС зазначають, що близько 30 представників ЗМІ перебувають у полоні. Деякі журналісти стали до лав ЗСУ, інші продовжують роботу в умовах обстрілів або в тимчасовій евакуації.

В умовах війни зростає значення перевіреної інформації, а також — професійної відповідальності. Саме тому День журналіста – це не лише про фах, а й про стійкість, ризик і вплив на суспільну безпеку.

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