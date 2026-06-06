Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають професійне свято працівників медіа – День журналіста.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день трансплантології, Міжнародний день настільних ігор, Всесвітній день зелених дахів, Міжнародний день паркуру, День боротьби зі шкідниками, День кінотеатру просто неба, День Йо-йо та День гордості атеїста.

Православні віряни цього дня вшановують пам’ять преподобних Віссаріона Єгипетського та Іларіона Далматського.

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Факти ICTV дізнавалися більше про історію свят 6 червня, хто святкує іменини, які існують народні прикмети та що можна і не можна робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 6 червня 2026 року

За календарем православних свят сьогодні згадують двох великих подвижників – преподобного Віссаріона Єгипетського та Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі.

Преподобний Віссаріон жив у IV–V століттях і прославився суворим подвижницьким життям, чудесами та глибоким смиренням. Він проводив роки в молитвах, пості, безмовності та самотності, не маючи навіть притулку над головою. За переказами, він міг переходити по воді, викликати дощ і зцілювати недужих.

Іларіон Новий жив у VIII–IX століттях, був учнем преподобного Григорія Декаполіта й настоятелем Далматської обителі. Він уславився як сповідник православ’я під час гонінь за іконопочитання та двічі зазнавав ув’язнення за відмову зректися шанування святих образів. Після звільнення повернувся до монастиря і завершив життя у мирі та молитві.

Який сьогодні, 6 червня 2026 року, день в Україні

6 червня в Україні відзначають День журналіста – професійне свято всіх, хто несе людям інформацію та нерідко ризикує за це власною безпекою. Слово – це зброя проти брехні та маніпуляцій. Попри виклики, незалежні журналісти залишаються голосом суспільства. Цей день був встановлений указом президента у 1994 році.

Журналістика в Україні має глибоке історичне коріння, але розвивалася в умовах постійного тиску. Зараз професійна спільнота зазнає втрат через повномасштабну війну, але продовжує тримати інформаційний тил.

Хто святкує день ангела 6 червня 2026 року

Іменини цього дня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Єгор та Іларіон. Усі ці імена мають грецьке походження та пов’язані з християнськими святими, а Єгор є слов’янською формою імені Георгій.

Що не можна робити 6 червня 2026 року

Не вирушайте у далекі подорожі. Вважається, що вони будуть невдалими або ж небезпечними.

Не викидайте залишки їжі зі столу, щоби не накликати злидні.

Не зрізайте квіти, особливо шипшину. За повірʼям, це може негативно вплинути на стосунки в родині.

Не приймайте ванну і не періть речі, щоби не “змити” удачу.

Що можна робити сьогодні

Цього дня рекомендується займатися поливом овочів та квітів. Вважається, що це сприяє здоров’ю та добробуту.

Подружжю радять працювати в домі по черзі, щоб уникнути сварок і зберегти гармонію в родині.

Також вважається, що 6 червня – вдалий день для благодійності та добрих справ, коли допомога повернеться в подвійному розмірі.

Народні прикмети на 6 червня 2026 року

Голосно кричать птахи в саду – до дощу.

Вітер дме зі сходу – літо буде дощовим.

Ввечері літає багато жуків – погода буде гарною.

Немає роси вранці – чекайте дощу.

Сильна роса вранці – буде вітер.

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