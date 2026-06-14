Сьогодні, 14 червня, професійне свято відзначають українські працівники текстильної та легкої промисловості.

У світі 14 червня святкують низку різноманітних подій – цеВсесвітній день донора крові, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни й навіть Міжнародний день натуристів.

У церковній традиції цього дня вшановують святого пророка Єлисея. Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 14 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.

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Яке сьогодні церковне свято – 14 червня 2026 року

Православні віряни згадують святого пророка Єлисея, що був учнем пророка Іллі.

Коли Ілля вознісся на небо, Єлисей отримав пророчий дар і продовжив його справу. У Біблії розповідається, що він звершив чимало чудес – воскресив померлого, очистив воду, зцілив воїна Неємана, збільшив кількість їжі у важкі часи.

Який сьогодні, 14 червня 2026 року, день в Україні

Щороку у другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Цього дня вітають усіх, хто працює у швейній, текстильній, трикотажній, взуттєвій та інших галузях, пов’язаних зі створенням одягу й товарів повсякденного вжитку. Легка промисловість залишається важливою частиною української економіки, адже забезпечує робочі місця, розвиває виробництво та представляє українську продукцію на міжнародних ринках. Свято є доброю нагодою подякувати фахівцям галузі за їхню працю, майстерність і внесок у розвиток українського виробництва.

Хто святкує день ангела 14 червня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.

Усіх, хто носить ці імена, заведено вітати з днем ангела та бажати здоров’я, миру, духовної сили й Божого благословення.

Що не можна робити 14 червня 2026 року

Позичати в когось гроші.

Рвати квіти, бо це могло спричинити сварки із близькими.

Встановлювати або ремонтувати паркан. У народі вважали, що це загрожує пожежею.

Дівчатам не рекомендується розплітати коси або виходити надвір, щоби не зустріти негідного чоловіка.

Що можна робити сьогодні

Доброю традицією вважається скуштувати гречану кашу або поставити її на святковий стіл – це має залучити добробут і удачу на весь рік.

У давнину українці цього дня йшли в ліс по ягоди. Вважалося, що зібрані цього дня ласощі принесуть найбільшу користь.

Народні прикмети на 14 червня 2026 року

Багато мошок і комарів обіцяють рясний урожай грибів і ягід.

Дощ цього дня – чекайте сім тижнів негоди.

Риба плескається у воді вночі – ознака прийдешньої грози.

Якщо зірки яскраві – буде спека, мерехтливі – гроза.

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