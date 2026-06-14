Сьогодні, 14 червня, професійне свято відзначають українські працівники текстильної та легкої промисловості.

У світі 14 червня святкують низку різноманітних подій – цеВсесвітній день донора крові, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни й навіть Міжнародний день натуристів.

У церковній традиції цього дня вшановують святого пророка Єлисея. Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 14 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.

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Яке сьогодні церковне свято – 14 червня 2026 року

Православні віряни згадують святого пророка Єлисея, що був учнем пророка Іллі.

Коли Ілля вознісся на небо, Єлисей отримав пророчий дар і продовжив його справу. У Біблії розповідається, що він звершив чимало чудес – воскресив померлого, очистив воду, зцілив воїна Неємана, збільшив кількість їжі у важкі часи.

Який сьогодні, 14 червня 2026 року, день в Україні

Щороку у другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Цього дня вітають усіх, хто працює у швейній, текстильній, трикотажній, взуттєвій та інших галузях, пов’язаних зі створенням одягу й товарів повсякденного вжитку.

Легка промисловість залишається важливою частиною української економіки, адже забезпечує робочі місця, розвиває виробництво та представляє українську продукцію на міжнародних ринках. Свято є доброю нагодою подякувати фахівцям галузі за їхню працю, майстерність і внесок у розвиток українського виробництва.

Хто святкує день ангела 14 червня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.

Усіх, хто носить ці імена, заведено вітати з днем ангела та бажати здоров’я, миру, духовної сили й Божого благословення.

Що не можна робити 14 червня 2026 року

  • Позичати в когось гроші.
  • Рвати квіти, бо це могло спричинити сварки із близькими.
  • Встановлювати або ремонтувати паркан. У народі вважали, що це загрожує пожежею.
  • Дівчатам не рекомендується розплітати коси або виходити надвір, щоби не зустріти негідного чоловіка.

Що можна робити сьогодні

Доброю традицією вважається скуштувати гречану кашу або поставити її на святковий стіл – це має залучити добробут і удачу на весь рік.

У давнину українці цього дня йшли в ліс по ягоди. Вважалося, що зібрані цього дня ласощі принесуть найбільшу користь.

Народні прикмети на 14 червня 2026 року

  • Багато мошок і комарів обіцяють рясний урожай грибів і ягід.
  • Дощ цього дня – чекайте сім тижнів негоди.
  • Риба плескається у воді вночі – ознака прийдешньої грози.
  • Якщо зірки яскраві – буде спека, мерехтливі – гроза.
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