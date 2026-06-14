Яке свято 14 червня 2026 та чому дівчата цього дня сиділи вдома
Сьогодні, 14 червня, професійне свято відзначають українські працівники текстильної та легкої промисловості.
У світі 14 червня святкують низку різноманітних подій – цеВсесвітній день донора крові, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни й навіть Міжнародний день натуристів.
У церковній традиції цього дня вшановують святого пророка Єлисея. Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 14 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.
- Яке сьогодні церковне свято – 14 червня 2026 року
- Який сьогодні, 14 червня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 14 червня 2026 року
- Що не можна робити 14 червня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 14 червня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 14 червня 2026 року
Православні віряни згадують святого пророка Єлисея, що був учнем пророка Іллі.
Коли Ілля вознісся на небо, Єлисей отримав пророчий дар і продовжив його справу. У Біблії розповідається, що він звершив чимало чудес – воскресив померлого, очистив воду, зцілив воїна Неємана, збільшив кількість їжі у важкі часи.
Який сьогодні, 14 червня 2026 року, день в Україні
Хто святкує день ангела 14 червня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.
Усіх, хто носить ці імена, заведено вітати з днем ангела та бажати здоров’я, миру, духовної сили й Божого благословення.
Що не можна робити 14 червня 2026 року
- Позичати в когось гроші.
- Рвати квіти, бо це могло спричинити сварки із близькими.
- Встановлювати або ремонтувати паркан. У народі вважали, що це загрожує пожежею.
- Дівчатам не рекомендується розплітати коси або виходити надвір, щоби не зустріти негідного чоловіка.
Що можна робити сьогодні
Доброю традицією вважається скуштувати гречану кашу або поставити її на святковий стіл – це має залучити добробут і удачу на весь рік.
У давнину українці цього дня йшли в ліс по ягоди. Вважалося, що зібрані цього дня ласощі принесуть найбільшу користь.
Народні прикмети на 14 червня 2026 року
- Багато мошок і комарів обіцяють рясний урожай грибів і ягід.
- Дощ цього дня – чекайте сім тижнів негоди.
- Риба плескається у воді вночі – ознака прийдешньої грози.
- Якщо зірки яскраві – буде спека, мерехтливі – гроза.