Лето в самом разгаре, поэтому многие украинские планируют отпуска, путешествия и отдых. В то же время в этот период есть немало важных дат, в частности, государственных, профессиональных, международных и памятных событий.

Какие праздники в июле 2026 будут отмечать украинцы, читайте в материале на Фактах ICTV.

Календарь праздников на июль 2026 года

  • 1 июля – День архитектуры Украины.
  • 2 июля — День налогового работника Украины.
  • 3 июля – День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
  • 4 июля — День Национальной полиции Украины и День судебного эксперта.
  • 5 июля – День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также День работников морского и речного флота.
  • 7 июля — День работника природно-заповедного дела.
  • 12 июля — День рыбака.
  • 15 июля – сразу несколько важных дат. Украинцы отпразднуют День Украинской Государственности, День украинских миротворцев и День крещения Киевской Руси-Украины.
  • 16 июля — День бухгалтера и аудитора.
  • 19 июля — День тренера, а также День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
  • 20 июля — День шахмат в Украине.
  • 26 июля — День работников торговли.
  • 27 июля — День медицинских работников.
  • 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Праздничный календарь на июль 2026: будут ли дополнительные выходные

Среди праздников в июле 2026 есть и государственные. В частности, 15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности. Этот государственный праздник был установлен незадолго до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

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Соответствующий Указ №423/2021 президент Украины подписал 24 августа 2021 во время празднования 30-й годовщины независимости Украины.

В мирное время День Украинской Государственности был выходным днем. Однако из-за действия военного положения дополнительные выходные по праздничным датам не предоставляются.

Это означает, что в 2026 году 15 июля будет обычным рабочим днем, если работодатель не установит другой график работы.

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