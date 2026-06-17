Праздники в июле 2026 года: когда День Украинской Государственности и День бухгалтера
Лето в самом разгаре, поэтому многие украинские планируют отпуска, путешествия и отдых. В то же время в этот период есть немало важных дат, в частности, государственных, профессиональных, международных и памятных событий.
Какие праздники в июле 2026 будут отмечать украинцы, читайте в материале на Фактах ICTV.
Календарь праздников на июль 2026 года
- 1 июля – День архитектуры Украины.
- 2 июля — День налогового работника Украины.
- 3 июля – День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- 4 июля — День Национальной полиции Украины и День судебного эксперта.
- 5 июля – День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также День работников морского и речного флота.
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела.
- 12 июля — День рыбака.
- 15 июля – сразу несколько важных дат. Украинцы отпразднуют День Украинской Государственности, День украинских миротворцев и День крещения Киевской Руси-Украины.
- 16 июля — День бухгалтера и аудитора.
- 19 июля — День тренера, а также День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
- 20 июля — День шахмат в Украине.
- 26 июля — День работников торговли.
- 27 июля — День медицинских работников.
- 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Праздничный календарь на июль 2026: будут ли дополнительные выходные
Среди праздников в июле 2026 есть и государственные. В частности, 15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности. Этот государственный праздник был установлен незадолго до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.
Соответствующий Указ №423/2021 президент Украины подписал 24 августа 2021 во время празднования 30-й годовщины независимости Украины.
В мирное время День Украинской Государственности был выходным днем. Однако из-за действия военного положения дополнительные выходные по праздничным датам не предоставляются.
Это означает, что в 2026 году 15 июля будет обычным рабочим днем, если работодатель не установит другой график работы.