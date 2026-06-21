У неділю, 21 червня, в Україні вітають татусів та згадують про ювелірне мистецтво. Також свій день відзначає курортне місто Моршин.

У світі ця дата сповнена найрізноманітніших подій: Міжнародний день йоги, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день квітки, Всесвітній день рукостискань, День селфі, Міжнародний день скейтбордингу, Всесвітній день миру та молитви, День солідарності атеїстів, Всесвітній день музики, Всесвітній день гідрографії та Всесвітній день гуманізму, Міжнародний день футболки та Всесвітній день гармонії.

Також на цю дату припадає День літнього сонцестояння, даруючи найдовший день і найкоротшу ніч у році. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 21 червня 2026 року

21 червня у новоюліанському церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського, який постраждав під час гонінь на християн за правління римського імператора Діоклетіана.

Мати виховала Юліана у християнській вірі, тож ні катування, ні погрози, ні обіцянки дарів і почестей не могли схилити його до того, щоб принести жертву язичницьким богам і відректися від Христа.

За це святого кинули в мішок, наповнений піском і отруйними гадами, та кинули в море. Тіло Юліана було винесено хвилями на берег біля Олександрії, його з честю поховали християни.

Який сьогодні, 21 червня 2026 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День батька. Це свято припадає на третю неділю червня і збігається з Міжнародним днем батька. В Україні свято офіційно почали відзначати після відповідного указу, підтриманого у 2019 році.

Також на 21 червня припадає День українського ювелірного мистецтва, або День Пекторалі. Наразі це неофіційна подія, яку пропонує та популяризує ювелірна спільнота України, зокрема Спілка ювелірів України.

Дату обрали невипадково: саме 21 червня 1971 року археолог Борис Мозолевський знайшов Золоту скіфську пектораль у кургані Товста Могила. Свято покликане підкреслити українське історичне коріння ювелірного мистецтва та стати альтернативою радянським чи запозиченим датам.

Крім того, у третю неділю червня відзначають День Моршина — курортного міста в Прикарпатті, відомого мінеральними водами та бальнеологічними санаторіями.

Хто святкує день ангела 21 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Іван, Макар, Олександр та Олена.

Що не можна робити 21 червня 2026 року

Цього дня церква не схвалює сварок, образ, наклепів, заздрощів, жадібності, лайки та зневіри. Не варто відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Цього дня заборонялося ображати липу, не можна ламати гілки або рубати дерево. Наші предки вірили, що це може принести в життя біду. Якщо ж біля будинку засохла липа – це до хвороби або розставання.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати на городі, на подвір’ї, прибирати в будинку та займатися іншими домашніми справами. Також варто звернути увагу на сни в ніч проти 21 червня. Наші предки вірили, що вони можуть попередити нас про щось важливе.

Народні прикмети на 21 червня 2026 року

Гроза цього дня – негода буде довгою.

Після дощу з’явилося яскраве сонце – ввечері знову буде дощ.

Навколо зірок світлі кола – чекайте на гарну погоду.

Жаби стрибають біля водойми – до дощів.

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