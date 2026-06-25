У четвер, 25 червня, відзначається День митника України, Міжнародний день моряка, Всесвітній день Beatles, Всесвітній день вітиліго, День кольорового телебачення та Міжнародний день сомоподібних.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Февронії. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 25 червня 2026 року

25 червня православні віряни згадують мученицю Февронію, яка постраждала за віру в Христа під час правління імператора Діоклетіана.

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Свята виховувалася в монастирі міста Сіваполіса (Ассирія), настоятелькою якого була її тітка Бриєна. Февронія вела побожне життя, відрізнялася красою та розумом.

Коли святій запропонували зректися віри в Христа, пообіцявши за це різні блага, вона твердо і рішуче відмовилася. За це Февронію піддали жорстоким мукам.

Який сьогодні, 25 червня 2026 року, день в Україні

Щороку 25 червня професійне свято відзначають українські митники. На державному рівні свято було встановлене у 2020 році. З 1991 до 2020 року в Україні цього дня відзначали День митної служби.

Сьогодні варто привітати всіх митників, які сумлінно виконують свій обов’язок, захищаючи інтереси України на кордоні.

Хто святкує день ангела 25 червня 2026 року

Сьогодні свої іменини відзначають власники таких чоловічих імен – Василь та Яків. Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями здоров’я, щастя та добробуту.

Що не можна робити 25 червня 2026 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лайки, пліток, жадібності, образ, заздрості, зневіри. Сьогодні не рекомендується починати нові справи – краще провести цей день спокійно, без метушні.

Не варто переставляти меблі чи переїжджати, інакше на вас чекають неприємності. Народні прикмети також не радять 25 червня замішувати тісто і готувати випічку – будуть фінансові проблеми.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї. Сприятливо провести час з близькими та рідними. У народі вірили, що 25 червня потрібно бути дуже обережними під час купання у відкритих водоймах.

Згідно з місячним календарем, сьогодні варто приділити час внутрішній роботі та самоаналізу. Довіряйте своїй інтуїції.

Народні прикмети на 25 червня 2026 року

Ясний і безхмарний день – буде гарний врожай пшениці.

Хмарно або йде дощ – липень буде дощовим.

Сильний вітер цього дня – осінь буде вітряною.

Ввечері голосно квакають жаби – скоро будуть дощі.

Вранці густа роса – до теплої погоди найближчими днями.

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